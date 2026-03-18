ACCIDENT rutier GRAV pe DJ 706B: O șoferiță din Alba a lovit MORTAL un bărbat care se deplasa pe bicicletă
ACCIDENT rutier GRAV pe DJ 706B: O șoferiță din Alba a lovit MORTAL un bărbat care se deplasa pe bicicletă
Un bărbat de 82 de ani din comuna Luncoiul de Jos a murit, miercuri, 18 martie 2026, după ce a fost lovit de un autoturism pe DJ 706B, în localitatea Stejărel.
Victima se deplasa pe bicicletă și ar fi pătruns de pe un drum secundar pe drumul principal fără să acorde prioritate mașinii conduse de o femeie de 53 de ani din Zlatna.
Potrivit IPJ Hunedoara, la data de 18.03.2026, în jurul orei 13:46, Poliția Municipiului Brad a fost sesizată prin SNUAU 112 cu privire la producerea unui accident rutier pe DJ 706B, în localitatea Stejărel, comuna Luncoiul de Jos.
Din primele verificări efectuate de către polițiștii rutieri din cadrul Poliției Municipiului Brad, împreună cu un echipaj al Secției 4 Poliție Rurală Crișcior, s-a stabilit că o femeie în vârstă de 53 de ani, domiciliată în orașul Zlatna, județul Alba, în timp ce conducea un autoturism pe DJ 706B, ar fi acroșat un bărbat în vârstă de 82 de ani, domiciliat în comuna Luncoiul de Jos.
În urma cercetărilor, s-a constatat că bărbatul, care se deplasa pe bicicletă, ar fi pătruns de pe un drum secundar pe drumul principal fără a acorda prioritate de trecere autoturismului.
Accidentul s-a soldat cu rănirea gravă a biciclistului, acesta fiind transportat la Compartimentul de Primiri Urgențe Brad, unde, din păcate, a fost declarat decedat.
Conducătoarea auto a fost testată cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ. De asemenea, i-au fost recoltate probe biologice în vederea stabilirii alcoolemiei.
În cauză, polițiștii au întocmit dosar penal pentru săvârșirea infracțiunii de ucidere din culpă, cercetările fiind continuate pentru stabilirea tuturor circumstanțelor producerii accidentului.
FOTO: Arhivă (rol ilustrativ)
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Ştirea zilei
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
Știrea Zilei
ACCIDENT rutier GRAV pe DJ 706B: O șoferiță din Alba a lovit MORTAL un bărbat care se deplasa pe bicicletă
ACCIDENT rutier GRAV pe DJ 706B: O șoferiță din Alba a lovit MORTAL un bărbat care se deplasa pe bicicletă...
O elevă din Apuseni, rezultate remarcabile la olimpiada de biologie: Geanina Corcheș a obținut locul I la faza județeană și s-a calificat la etapa națională
O elevă din Apuseni, rezultate remarcabile la olimpiada de biologie: Geanina Corcheș a obținut locul I la faza județeană și...
Curier Județean
Politică Administrație
Opinii Comentarii
