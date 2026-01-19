Accident MORTAL pe DN 7: O persoană a DECEDAT și alta este în stop cardio-respirator după impactul violent dintre două mașini
Un accident rutier mortal a avut loc luni seara, în jurul orei 18.00, pe DN 7. O persoană a decedat și o alta este în stop cardio-respirator după impactul dintre două mașini.
Pompierii Detașamentului Deva intervin, la această oră, la un grav accident rutier produs în localitatea Simeria Veche, pe DN 7, între Simeria și Orăștie.
În urma accidentului, în care au fost implicate 2 autoturisme, au rezultat 3 victime: o victimă decedată, o victima care a fost descarcerată și se află în stop cardiorespirator și o victima conștientă, cu traumatism toracic.
La locul accidentului se afla o ambulanță SMURD si 2 SAJ, dar și o autospecială dotată cu modul de descarcerare. Intervenție în dinamică.
Foto: arhivă
