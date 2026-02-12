Curier Județean

ACCIDENT la Fărău: Un bărbat ,,mort de beat” a intrat cu mașina într-un gard din beton. Nu deține nici permis de conducere și s-a ales cu dosar penal

Ioana Oprean

Publicat

acum 33 de minute

în

De

Un accident rutier a avut loc miercuri seara, în jurul orei 21.00, la Fărău. Un localnic, ,,mort de beat”, a intrat cu mașina într-un gard din beton. Acesta nu avea nici permis de conducere, iar polițiștii i-au făcut dosar penal.

Potrivit IPJ Alba, la data de 11 februarie 2026, în jurul orei 21.00, polițiștii Secției 4 de Poliție Rurală Ocna Mureș au fost sesizați de către un bărbat, prin SNUAU 112, cu privire la faptul că, pe raza localității Fărău, un autoturism ar fi părăsit partea carosabilă, intrând în coliziune cu un gard din beton.

Polițiștii s-au deplasat la fața locului și au constatat că cele sesizate se confirmă. La fața locului, a fost identificat conducătorul autoturismului, în vârstă de 35 de ani, din localitatea Fărău. Bărbatul, în timp ce conducea un autoturism, pe strada Principală din localitatea Fărău, ar fi pierdut controlul asupra autoturismului și a intrat în coliziune cu un gard de beton.

În urma evenimentului rutier, bărbatul a suferit leziuni corporale.

Bărbatul a fost testat cu aparatul alcooltest, rezultând valoarea de 1,30 mg/litru alcool pur în aerul expirat.

De asemenea, din verificări a reieșit că bărbatul nu deține permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule.

Bărbatul, în vârstă de 35 de ani, a fost transportat la spital, în vederea prelevării de mostre biologice și acordării de îngrijiri medicale de specialitate.

Cercetările sunt continuate.

