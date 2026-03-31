ACCIDENT la Cugir: O motocicletă a luat foc, după impactul cu o autoutilitară

O motociletă a luat foc după impactul cu o autoutilitară. Evenimentul rutier s-a produs la Cugir.

Marți, 31 martie 2026, în jurul orei 17.00, un bărbat, în vârstă de 69 de ani, din orașul Cugir, în timp ce conducea o autoutilitară, pe strada Victoriei din Cugir, nu s-ar fi asigurat corespunzător la schimbarea direcţiei de mers și a intrat în coliziune cu o motocicletă condusă de un tânăr de 19 ani, din Cugir.

În urma impactului, motocicleta a luat foc.

Ambii bărbați au fost testați cu aparatul etilotest, rezultatele fiind negative.

Evenimentul rutier s-a soldat doar cu pagube materiale, fiind soluționat conform OUG 195/2002.

sursa: IPJ Alba

foto: arhivă (cu rol ilustrativ)

