ACCIDENT la Aiudul de Sus: Un bărbat a fost rănit după ce bicicleta pe care se afla a intrat în coliziune cu un motociclu

ACCIDENT la Aiudul de Sus: Un bărbat, rănit după ce bicicleta pe care se afla a intrat în coliziune cu un motociclu

Un bărbat din Aiudul de Sus a fost rănit după ce bicicleta pe care se afla a intrat în coliziune cu un motociclu.

Potrivit IPJ Alba, la data de 23 august 2025, polițiștii rutieri din Aiud au fost sesizați cu privire la producerea unui accident rutier, pe raza localității Aiudul de Sus.

Din cercetările efectuate de polițiști, a reieșit că, un bărbat de 52 de ani, din localitate, în timp ce conducea o bicicletă, pe strada Abrudului, ar fi intrat în coliziune cu un motociclu care circula pe DJ 107 I și era condus de un bărbat de 50 de ani, din județul Constanța.

În urma evenimentului, conducătorul bicicletei a suferit leziuni corporale și a fost transportat la spital.

Bărbații au fost testați cu aparatul etilometru, rezultatele fiind negative.

Cercetările sunt continuate.

foto: arhivă (cu rol ilustrativ)

