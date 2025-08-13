VIDEO | Accident în sensul giratoriu de pe Calea Moților, lângă Primăria Alba Iulia. Un biciclist a ajuns la spital după ce a fost lovit de o mașină

Rămâi conectat

Un accident rutier s-a produs în această seară, în sensul giratoriu de pe Calea Moților, lângă Primăria Alba Iulia. Un biciclist a fost izbit în plin de o mașină

Conform primelor date, un biciclist în vârstă de aproximativ 35 de ani a fost lovit și rănit de o mașină, în această seară, în timp ce circula în sensul giratoriu de pe Calea Moților din municipiu.

În urma impactului cu asfaltul, biciclistul a suferit mai multe traumatisme iar după acordarea primului ajutor de către echipajul SAJ, a fost transportat la spital.

Șoferul mașinii, un bărbat în vârstă de aproximativ 55 de ani, a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ. În urma accidentului rutier, traficul este îngreunat pe strada Calea Moților, la intersecția cu strada Doinei.

Raport dur al Departamentului de Stat al SUA: Anularea alegerilor prezidențiale din România, un precedent periculos și o restricție fără precedent asupra libertății de exprimare

Publicat

acum 21 de minute

în

13 august 2025

De

Un raport sever al Departamentului de Stat al SUA provoacă un nou scandal mediatic în România. Conform acestuia, invalidarea alegerilor prezidențiale din România este un semnal alarmant și o limitare fără precedent a libertății de exprimare În raportul său anual privind drepturile omului, publicat marți, Departamentul de Stat al Statelor Unite atrage atenția asupra unor […]

Comunicat de presă | Afacere „liberală" cu parfum penal – microbuze școlare cumpărate la prețuri umflate pe bani europeni

Publicat

acum 39 de minute

în

13 august 2025

De

Comunicat de presă | Afacere „liberală" cu parfum penal – microbuze școlare cumpărate la prețuri umflate pe bani europeni Consiliul Județean Alba, condus de președintele PNL Alba, Ion Dumitrel, se află în centrul unui scandal major privind achiziția de microbuze școlare electrice la prețuri considerabil mai mari decât cele practicate în alte județe. Conform unor […]

Comisarul șef de poliție Mihai Rus la momentul pensionării: A fost adjunct al șefului IPJ Alba

Ioana Oprean

Publicat

acum 5 ore

în

13 august 2025

De

Comisarul șef de poliție Mihai Rus la momentul pensionării Comisarul șef de poliție Mihai Rus a ajuns la momentul pensionării. A fost adjunct al șefului IPJ Alba din 3 mai 2011 până la 31 iulie 2025. Mihai Rus, originar din Horea, județul Alba, pune capăt unei cariere de 35 de ani. El a ajuns la […]

