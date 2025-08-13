VIDEO | Accident în sensul giratoriu de pe Calea Moților, lângă Primăria Alba Iulia. Un biciclist a ajuns la spital după ce a fost lovit de o mașină

Un accident rutier s-a produs în această seară, în sensul giratoriu de pe Calea Moților, lângă Primăria Alba Iulia. Un biciclist a fost izbit în plin de o mașină

Conform primelor date, un biciclist în vârstă de aproximativ 35 de ani a fost lovit și rănit de o mașină, în această seară, în timp ce circula în sensul giratoriu de pe Calea Moților din municipiu.

În urma impactului cu asfaltul, biciclistul a suferit mai multe traumatisme iar după acordarea primului ajutor de către echipajul SAJ, a fost transportat la spital.

Șoferul mașinii, un bărbat în vârstă de aproximativ 55 de ani, a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ. În urma accidentului rutier, traficul este îngreunat pe strada Calea Moților, la intersecția cu strada Doinei.

