Accident la Aiudul de Sus: Pieton de 25 de ani, rănit după ce a fost acroșat de un microbuz
Accident la Aiudul de Sus: Pieton de 25 de ani, rănit după ce a fost acroșat de un microbuz
Un accident rutier a avut loc vineri după-masa, la Aiudul de Sus. Un tânăr de 25 de ani, care se deplasa ca pieton pe carosabil, a fost acroșat de un microbuz.
Potrivit IPJ Alba, la data de 31 iulie 2026, în jurul orei 17.49, polițiștii rutieri din municipiul Aiud au fost sesizați, prin SNUAU 112, cu privire la faptul că, pe strada Abrudului din localitatea Aiudul de Sus, a avut loc un eveniment rutier soldat cu victime.
Polițiștii s-au deplasat la fața locului și au constatat că un bărbat, în vârstă de 59 de ani, din municipiul Aiud, în timp ce conducea un microbuz, pe strada Abrudului din localitatea Aiudul de Sus, l-ar fi acroșat pe un bărbat, în vârstă de 25 de ani, din localitatea Aiudul de Sus, care se deplasa pe partea carosabilă, în calitate de pieton.
În urma evenimentului rutier, bărbatul de 25 de ani a suferit leziuni corporale ușoare, fiind transportat la spital.
Atât conducătorul auto, cât și pietonul au fost testați cu aparatul etilotest, rezultatele fiind negative.
Cercetările sunt continuate sub aspectul săvârșirii infracțiunii de vătămare corporală din culpă.
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