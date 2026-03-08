ACCIDENT în Sebeș: O mașină a intrat într-un stâlp pe strada Ștefan cel Mare

Un accident rutier a avut loc duminică după-masa, în jurul orei 16.00, la Sebeș. O mașină a intrat într-un stâlp pe strada Ștefan cel Mare.

Detașamentul de pompieri Sebeș intervine pentru asigurarea măsurilor specifice și acordarea primului ajutor medical la evenimentul rutier produs în municipiul Sebes, pe strada Ștefan cel Mare.

Din informațiile primite ar fi vorba despre 1un autoturism care ar fi intrat într-un stâlp, fără persoane încarcerate.

La misiune participă o autospecială de stingere cu apă și spumă și 1 echipaj de prim ajutor.

Potrivit IPJ Alba, traficul rutier este îngreunat pe strada Ștefan cel Mare din municipiul Sebeș, din cauza evenimentului rutier.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI