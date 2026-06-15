UPDATE | ACCIDENT în Baia de Arieș: Un autoturism implicat în evenimentul rutier

ACCIDENT în Baia de Arieș: Un autoturism implicat în evenimentul rutier

Un accidcent rutier s-a produs în dimineața zilei de luni, 15 iunie 2026, în Baia de Arieș.

„Secția de pompieri Câmpeni intervine pentru asigurarea măsurilor specifice și prim ajutor medical la un accident rutier produs pe raza orașului Baia de Arieș.

În accident este implicat un autoturism.

Forțe alocate: 1 autospecială de stingere cu apă și spumă, 1 echipaj de prim ajutor, 1 ambulanță SAJ și SVSU Baia de Arieș”, a transmis ISU Alba la ora 10.36.

UPDATE

La locul producerii accidentului au fost asistate medical 3 persoane care refuză transportul la spital, a precizat ISU Alba.

foto: arhivă (cu rol ilustrativ)

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