Foto | O scenă din „Odiseea”, păstrată în argint: Ulise și Argus, pe o monedă de acum 2.000 de ani aflată în patrimoniul Muzeului Național al Unirii Alba Iulia
O scenă din „Odiseea”, păstrată în argint: Ulise și Argus, pe o monedă de acum 2.000 de ani aflată în patrimoniul Muzeului Național al Unirii Alba Iulia
O scenă celebră din „Odiseea” lui Homer, gravată pe un simplu denar de argint, dezvăluie nu doar emoția întâlnirii dintre Ulise și credinciosul său câine Argus, ci și ambițiile unei familii romane care își revendica origini divine.
Moneda face parte din Colecția „Alexandru Borza”, aflată în patrimoniul Muzeului Național al Unirii Alba Iulia.
„Pentru că Odiseea este în centrul atenției, iată povestea fascinantă a unei monede din Colecția „Alexandru Borza”, aflată în patrimoniul muzeului nostru.
Denarul de argint emis la Roma în anul 82 î.Hr. de magistratul monetar C. Mamilius Limetanus, ilustrează un episod emoționant din Odiseea lui Homer, dar și originea legendară a unei familii romane.
Pe avers este reprezentat zeul Mercur (Hermes), protectorul călătorilor și al negustorilor, străbunicul lui Ulise (Odiseu). Inteligența, istețimea și abilitatea eroului de a ieși din cele mai dificile situații erau considerate moșteniri ale acestei descendențe divine.
Pe revers este reprezentat Ulise, întors în Itaca după lunga sa pribegie. Pentru a nu fi recunoscut de pețitorii care îi ocupaseră palatul și îi amenințau familia, eroul revine acasă deghizat într-un cerșetor. În această înfățișare umilă, singura ființă care îl recunoaște este bătrânul său câine, Argus, care apoi moare împăcat.
Odinioară un excelent câine de vânătoare, el fusese neglijat în absența stăpânului și zăcea bătrân și bolnav lângă poarta palatului.
Cel care a emis moneda, C. Mamilius Limetanus, făcea parte din gens Mamilia, o familie care își revendica originea mitică din Telegonos, fiul lui Ulise și al vrăjitoarei Circe. Din acest motiv, alegerea scenei cu Ulise și Argus reprezintă o formă de afirmare a prestigiului prin genealogia mitică a familiei sale”, au transmis reprezentanții muzeului albaiulian.
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