Proiectul minier de la Certej: Canadienii de la VarDev renunță la PUZ și anunță „optimizarea” investiției de 1 miliard de dolari
Proiectul minier de la Certej: Canadienii de la VarDev renunță la PUZ și anunță „optimizarea” investiției de 1 miliard de dolari
Compania canadiană Varvara Development Group, prin subsidiara sa VarDev SA (fosta Deva Gold SA), a retras Planul Urbanistic Zonal depus la Primăria comunei Certeju de Sus pentru exploatarea zăcământului auro-argentifer de la Certej, județul Hunedoara, în apropiere de limita cu județul Alba.
Firma nu mai deține din ianuarie 2025 licența de concesiune pentru zăcământ – considerat unul dintre cele mai bogate din Europa – dar a continuat totuși demersurile pentru PUZ, primind chiar un aviz de mediu de la Direcția Județeană de Mediu Hunedoara, la 30 decembrie 2025.
Proiectul de la Certej a trecut, în octombrie 2025, din mâinile canadienilor de la Eldorado Gold în cele ale Varvara Development Group, pentru 30 de milioane de dolari. Eldorado a rămas acționar minoritar la Deva Gold SA, alături de statul român, prin Minvest Deva (19,25%), și de firma clujeană Cartel BAU SA (0,25%). VarDev controlează acum 80,5% din companie.
Situația licenței de concesiune este disputată în instanță: în februarie 2026, VarDev a obținut la Curtea de Apel Alba Iulia o hotărâre – încă nemotivată – prin care Guvernul și Agenția Națională de Reglementare în Domeniul Minier sunt obligate să aprobe rapid actul adițional de prelungire a licenței.
Separat, Curtea de Apel Cluj-Napoca urmează să judece o cerere a asociației Centrul Independent pentru Dezvoltarea Resurselor de Mediu, care contestă tocmai avizul de mediu emis pentru PUZ-ul acum retras – dosar blocat momentan de un conflict de competență ce va fi tranșat de Înalta Curte.
Nu este prima intervenție a societății civile: în 2019, ONG-ul Mining Watch Romania obținuse anularea unei hotărâri a Consiliului Local Certeju de Sus privind primul PUZ, blocând astfel varianta inițială a proiectului, cea care prevedea folosirea cianurii. La 2 iulie 2026, VarDev și compania-mamă au notificat oficial Primăria Certeju de Sus cu privire la renunțarea la documentația PUZ și la certificatul de urbanism emis în martie 2024, invocând o „reevaluare a planurilor” de dezvoltare a carierei. Directorul general al VarDev, Nicolae Stanca, a cerut retragerea integrală a documentației și încetarea procedurilor administrative aflate în curs.
Președintele Varvara Development Group, Tim Aldersley, a vorbit despre o „optimizare” a proiectului, evaluat inițial la 1 miliard de dolari: procesare fără cianurare, renunțarea la iazurile de decantare în favoarea unei tehnologii de filtrare și depozitare uscată a sterilului, precum și alinierea la cele mai stricte standarde de mediu din România și Europa.
Compania a precizat că va depune, în perioada următoare, o cerere pentru un nou certificat de urbanism și un PUZ revizuit, deși planul general de dezvoltare rămâne „în mare parte similar”
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