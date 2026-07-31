Când intră pensiile în august 2026. Data la care se virează banii pe card și când începe distribuirea prin Poșta Română
Când intră pensiile în luna august 2026. Data la care se virează banii pe card și când începe distribuirea prin Poșta Română
Pensiile din august 2026 vor fi plătite după calendarul obișnuit stabilit de Casa Națională de Pensii Publice (CNPP), însă pensionarii care primesc banii prin Poșta Română vor avea parte de o mică modificare. Cum data de 1 august cade într-o zi de sâmbătă, distribuirea pensiilor la domiciliu va începe abia luni, 3 august. În schimb, viramentele pe card vor fi efectuate conform programului obișnuit.**
Când se dau pensiile prin Poșta Română în august 2026
Pensionarii care încasează pensia prin intermediul Poștei Române vor începe să primească banii **începând de luni, 3 august 2026**. În mod normal, distribuirea începe în prima zi a lunii, însă în acest an data de 1 august este sâmbătă, astfel că livrarea va debuta în prima zi lucrătoare.
Factorii poștali vor distribui pensiile treptat, iar procesul se va încheia, de regulă, până în jurul datei de 15 august. Pensionarii care nu sunt găsiți acasă își vor putea ridica ulterior pensia de la oficiul poștal de care aparțin.
Când intră pensiile pe card în august 2026
Pentru pensionarii care au optat pentru plata în cont bancar, calendarul rămâne neschimbat.
Casa Națională de Pensii Publice va vira pensiile către instituțiile bancare în **12 august 2026**. În funcție de banca la care este deschis contul, banii pot fi disponibili chiar în aceeași zi sau în cursul zilei de **13 august**.
Diferențele de câteva ore între bănci sunt normale și țin de procedurile interne de procesare a plăților.
Calendarul complet al plății pensiilor în august 2026
Pensionarii pot consulta mai jos principalele date din calendarul plăților:
– 3 august 2026– începe distribuirea pensiilor prin Poșta Română;
– 3–15 august 2026 – intervalul în care pensiile sunt livrate la domiciliu;
– 2 august 2026 – CNPP virează pensiile către bănci;
– 2–13 august 2026 – pensiile devin disponibile pe card, în funcție de banca fiecărui beneficiar.
De ce întârzie pensiile prin Poștă în august
Modificarea calendarului este cauzată exclusiv de faptul că **1 august 2026 este zi de sâmbătă**. În aceste condiții, distribuirea pensiilor începe în prima zi lucrătoare, fără ca acest lucru să afecteze valoarea drepturilor sau programul de plată pentru pensionarii care încasează pensia pe card.
De asemenea, sărbătoarea Adormirii Maicii Domnului din 15 august nu influențează calendarul plăților în acest an, deoarece cade tot într-o zi de sâmbătă.
Ce trebuie să știe pensionarii
Pensionarii care primesc pensia pe card nu trebuie să facă niciun demers suplimentar. Sumele vor fi virate automat în conturile bancare. În cazul celor care primesc pensia prin Poșta Română și nu sunt găsiți la domiciliu, banii pot fi ridicați ulterior de la oficiul poștal, în perioada prevăzută de regulament.
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