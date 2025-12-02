Rămâi conectat

UPDATE FOTO | ACCIDENT în Alba: O mașină a intrat într-un stâlp la Cricău

acum 31 de minute

ACCIDENT în Alba: O mașină a intrat într-un stâlp la Cricău

Un accident rutier a avut loc marți seara, în jurul orei 18.50 în Cricău, unde o mașină a intrat într-un stâlp.

Detașamentul de pompieri Alba Iulia intervine pentru asigurarea măsurilor specifice și prim ajutor medical la un accident rutier produs în localitatea Cricău.

Este vorba despre un un autoturism care ar fi intrat într-un stâlp, fără persoane încarcerate.

La misiune participă o autospecială de stingere cu apă și spumă si un echipaj de prim ajutor.

UPDATE: Ca urmare a accidentului, 2 persoane au fost asistate medical, un dintre aceasta fiind transportată la spital, conștientă, cooperantă.

