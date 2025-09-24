Rămâi conectat

Accident în Alba Iulia: Un copil de 8 ani a fost lovit pe trotinetă de un autoturism

Buzdugan Rebecca

acum 2 ore

Accident în Alba Iulia: Un copil de 8 ani a fost lovit pe trotinetă de un autoturism

Traficul rutier este îngreunat pe strada Doinei din Alba Iulia, după ce un minor a fost implicat într-un eveniment rutier. Copilul, aflat pe trotinetă, a suferit leziuni ușoare și va fi transportat la spital pentru investigații suplimentare.

Potrivit IPJ Alba, traficul rutier este îngreunat pe strada Doinei din municipiul Alba Iulia, din cauza unui eveniment rutier. Din primele informații un minor, în vârstă de 8 ani, care se deplasa pe o trotinetă ar fi fost surprins și accidentat de un autoturism.

Acesta a suferit leziuni corporale ușoare, urmând să fie transportat la spital, pentru investigații suplimentare. Conducătorul auto a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ.

