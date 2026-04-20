UPDATE FOTO | ACCIDENT în Alba Iulia: Impact între o autoutilitară și un autoturism pe șoseaua de centură

ACCIDENT în Alba Iulia: Impact între o autoutilitară și un autoturism pe șoseaua de centură

Accident în după amiaza zilei de luni, 20 aprilie 2026 pe șoeaua de centură a municipiului Alba Iulia.

„Detașamentul de pompieri Alba Iulia intervine pentru asigurarea măsurilor specifice și prim ajutor medical la un accident rutier produs pe șoseaua de centura din municipiul Alba Iulia.

În accident sunt implicate 1 autoturism și 1 autoutilitara, fără persoane încarcerate.

Forțe alocate: 1 autospecială de stingere cu apă și spumă și 1 echipaj de prim ajutor”, a transmis ISU Alba la ora 16.50.

foto: ISU Alba

