ACCIDENT în Alba Iulia: Două mașini avariate după o coliziune în cartierul Partoș

Un accident rutier a avut loc marți, în jurul orei 14.00, în Alba Iulia. Două mașini s-au ciocnit în cartierul Partoș.

Detașamentul de pompieri Alba Iulia intervine pentru asigurarea măsurilor specifice și prim ajutor medical la evenimentul rutier produs în Partoș.

Este vorba despre 2 auto implicate, fără persoane încarcerate.

La misiune participă o autospecială de stingere cu apă și spumă, 1 echipaj de prim ajutor și 1 terapie intensivă mobilă SMURD.

UPDATE: Ca urmare a accidentului, 2 persoane au fost asistate medical la fața locului, iar una dintre acestea va fi transportată la spital.

