UPDATE FOTO | ACCIDENT GRAV pe raza orașului Câmpeni: O persoană, rănită grav, extrasă de pompieri din autoturism. Două mașini, implicate

ACCIDENT GRAV pe raza orașului Câmpeni: O persoană, posibil încarcerată. Două mașini, implicate

Un accident rutier grav, în care o persoană este posibil încarcerată s-a produs pe raza orașului Câmpeni, astăzi, 29 octombrie, în jurul orei 17:10.

Potrivit ISU Alba, secția de pompieri Câmpeni intervine pentru asigurarea masurilor specifice și descarcerare la un accident rutier produs pe raza orașului Câmpeni.

In accident ar fi implicate 2 autoturisme, posibil o persoana încarcerată.

Salvatorii din Câmpeni intervin cu: 1 autospecială de stingere cu apă și spumă și 1 echipaj de prim ajutor.

UPDATE 17:27:

Traficul rutier este îngreunat pe DN 75, pe raza orașului Câmpeni, din cauza unui eveniment rutier, a transmis IPJ Alba.

UPDATE 17:53:

Din autoturism a fost extrasă de către pompierii militari o persoană de sex masculin, în vârstă de aproximativ 75 de ani, conștientă, cooperantă, fiind predată echipajului medical prezent la locul producerii evenimentului, a mai transmis ISU Alba.

