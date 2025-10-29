ACCIDENT rutier în zona Șugag: Un autoturism a ieșit în afara părții carosabile. Pompierii intervin de urgență

ACCIDENT rutier în Șugag: Un autoturism a ieșit în afara părții carosabile. Pompierii intervin de urgență

Un accident rutier a avut loc, în zona Șugag, pe DN 67C, atunci când un autoturism a ieșit în afara părții carosabile, astăzi, 29 octombrie, în jurul orei 16:40.

Conform ISU Alba, detașamentul de pompieri Sebeș intervine pentru asigurarea măsurilor specifice și prim ajutor medical la un accident rutier produs DN 67C, după loc. Șugag.

Din informațiile preliminare ar fi vorba despre un autoturism ieșit în afara părții carosabile, fără persoane incarcerate.

La această misiune salvatorii intervin cu: 1 autospecială de stingere cu apă și spumă și 1 echipaj de prim ajutor.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI