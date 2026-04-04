UPDATE VIDEO | ACCIDENT GRAV în Alba: Bărbat de 66 de ani în stare gravă după ce un copac a căzut peste el. A fost transportat cu un elicopter SMURD la Târgu Mureș
Un accident grav s-a produs la Săliștea-Deal, județul Alba, în după amiaza zilei de sâmbătă, 4 aprilie 2026.
Inspectoratul de Poliţie Judeţean (IPJ) Alba a fost sesizat, prin SNUAU 112, cu privire la faptul că, în localitatea Săliștea-Deal, un copac ar fi căzut peste un bărbat și l-ar fi accidentat.
Acesta primește îngrijiri medicale la fața locului, fiind solicitat un elicopter SMURD.
Anunțul a fost făcut de IPJ Alba la ora 14.30.
„Echipajul SMURD Cugir a fost solicitat să intervină de urgență în cursul acestei zile în localitatea Săliștea Deal, în zona bazinului de epurare, pentru acordarea primului ajutor medical unei persoane surprinse sub un arbore.
Victima, un bărbat în vârstă de 55 de ani, a fost strivită de un copac în timpul unor activități desfășurate în zonă.
Până la sosirea forțelor de intervenție, persoanele aflate la fața locului au reușit să extragă victima de sub trunchiul copacului, aceasta fiind găsită în stare de inconștiență, dar cu funcții vitale.
Totodată, la fața locului au fost alocate si 1 ambulanță SAJ cu medic si 1 elicopter SMURD”, a transmis ISU Alba, la ora 14.39.
UPDATE, ISU Alba, ora 15.20:
Persoana a fost preluată de elicopterul SMURD și va fi transportată la UPU Târgu Mureș.
UPDATE; IPJ Alba:
La data de 4 aprilie 2026, în jurul orei 14.00, polițiștii Postului de Poliție Săliștea au fost sesizați, prin SNUAU 112, cu privire la faptul că, un arbore a căzut peste un bărbat, iar acesta este în stare de inconștiență.
Din cercetările efectuate de polițiștii deplasați la fața locului, a reieșit că un bărbat, în vârstă de 66 de ani, din localitatea Pianu de Sus, în timp ce se afla în localitatea Săliștea-Deal, cu scopul de a tăia un arbore, acesta a căzut peste bărbat, provocându-i leziuni.
În urma evenimentului, bărbatul a fost transportat la spital, cu un elicopter SMURD, în vederea acordării îngrijirilor medicale.
Cercetările sunt continuate sub aspectul săvârșirii infracțiunii de vătămare corporală din culpă.
Știri recente din categoria Ştirea zilei
Cosmin Nicolae Oltean, noul director interimar al Camerei de Conturi Alba: Are aproape 3 decenii de experiență în finanțe
Cosmin Nicolae Oltean, noul director interimar al Camerei de Conturi Alba: Are aproape 3 decenii de experiență în finanțe Economistul Cosmin Nicolae Oltean (51 de ani) este noul director interimar al Camerei de Conturi Alba, începând de miercuri, 1 aprilie 2026, înlocuind-o pe Theodora Oprean-Crașoveanu. Cosmin Nicolae Oltean este din Cugir, a absolvit în anul […]
ANGAJĂRI la STAT 2026: Posturi vacante în instituții din Alba, la data de 5 aprilie 2026. Calendarul examenelor și condițiile de înscriere la CONCURS
ANGAJĂRI la STAT 2026: Posturi vacante în instituții din Alba, la data de 5 aprilie 2026. Calendarul examenelor și condițiile de înscriere la CONCURS Mai multe instituţii publice din Alba anunță posturi vacante la data de 5 aprilie 2026 și organizează concursuri în următoarea perioadă. Pentru ocuparea posturilor, candidaţii trebuie să îndeplinească anumite condiţii, privind […]
Supărați că Direcția Silvică are sediul la Alba, hunedorenii au făcut plângere împotriva hotărârii de Guvern: „Nu ne lăsăm”
Supărați că Direcția Silvică are sediul la Alba, hunedorenii au făcut plângere împotriva hotărârii de Guvern Consiliul Judeţean (CJ) Hunedoara a început demersurile oficiale prin care contestă Hotărârea de Guvern 123/2026 referitoare la reorganizarea Regiei Naţionale a Pădurilor (RNP) – Romsilva, apreciind că trecerea Direcţiei Silvice Hunedoara în subordinea unei noi structuri, cu sediul în […]
E jale! Numărul firmelor dizolvate a crescut în România cu peste 38% în primele două luni din 2026
E jale! Numărul firmelor dizolvate a crescut în România cu peste 38% în primele două luni din 2026 Numărul firmelor...
PENSII 2026 | Fondurile de pensii facultative din România, în creștere spectaculoasă
Fondurile de pensii facultative din România, în creștere spectaculoasă Fondurile de pensii facultative aveau active în valoare de 8,07 miliarde...
Cosmin Nicolae Oltean, noul director interimar al Camerei de Conturi Alba: Are aproape 3 decenii de experiență în finanțe
Cosmin Nicolae Oltean, noul director interimar al Camerei de Conturi Alba: Are aproape 3 decenii de experiență în finanțe Economistul...
ANGAJĂRI la STAT 2026: Posturi vacante în instituții din Alba, la data de 5 aprilie 2026. Calendarul examenelor și condițiile de înscriere la CONCURS
ANGAJĂRI la STAT 2026: Posturi vacante în instituții din Alba, la data de 5 aprilie 2026. Calendarul examenelor și condițiile...
FOTO | Ayana Rancea, elevă a Liceului Teoretic Teiuș, premiu special la etapa națională a Olimpiadei de Limba și Literatura Română 2026
Ayana Rancea, elevă a Liceului Teoretic Teiuș, premiu special la etapa națională a Olimpiadei de Limba și Literatura Română 2026...
FOTO | Programul de studii în sistem dual „Robotică și Automatizări Industriale” lansat oficial la Universitatea din Alba Iulia: „Educația înseamnă nu doar teorie, ci și experiență practică”
Programul de studii în sistem dual „Robotică și Automatizări Industriale” lansat oficial la Universitatea din Alba Iulia Vineri, 3 aprilie...
FOTO | Lucrările de extindere a adăpostului public pentru câini fără stăpân din Alba Iulia, finalizate: Alte 29 de țarcuri vor fi modernizate de primărie printr-un parteneriat cu Asociația “Prietenii lui Azor”
Lucrările de extindere a adăpostului public pentru câini fără stăpân din Alba Iulia, finalizate: Alte 29 de țarcuri vor fi...
AUR, SOS și POT vor legalizarea Mișcării Legionare și omagierea criminalilor de război: Proiect depus în Parlament
AUR, SOS și POT vor legalizarea Mișcării Legionare și omagierea criminalilor de război: Proiect depus în Parlament Un proiect de...
Săptămâna Patimilor sau Săptămâna Mare din Postul Paștelui: Care este semnificația fiecarei zile
Săptămâna Patimilor sau Săptămâna Mare din Postul Paștelui: Care este semnificația fiecarei zile Săptămâna Patimilor, sau Săptămâna Mare, așa cum...
Ziua Automobilistului Român, marcată anual la data de 5 aprilie
Ziua Automobilistului Român, marcată anual la data de 5 aprilie Ziua Automobilistului este celebrată anual, la data de 5 aprilie...