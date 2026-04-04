UPDATE VIDEO | ACCIDENT GRAV în Alba: Bărbat de 66 de ani în stare gravă după ce un copac a căzut peste el. A fost transportat cu un elicopter SMURD la Târgu Mureș

ACCIDENT GRAV în Alba: Bărbat de 66 de ani în stare gravă după ce un copac a căzut peste el. A fost transportat cu un elicopter SMURD la Târgu Mureș

Un accident grav s-a produs la Săliștea-Deal, județul Alba, în după amiaza zilei de sâmbătă, 4 aprilie 2026.

Inspectoratul de Poliţie Judeţean (IPJ) Alba a fost sesizat, prin SNUAU 112, cu privire la faptul că, în localitatea Săliștea-Deal, un copac ar fi căzut peste un bărbat și l-ar fi accidentat.

Acesta primește îngrijiri medicale la fața locului, fiind solicitat un elicopter SMURD.

Anunțul a fost făcut de IPJ Alba la ora 14.30.

„Echipajul SMURD Cugir a fost solicitat să intervină de urgență în cursul acestei zile în localitatea Săliștea Deal, în zona bazinului de epurare, pentru acordarea primului ajutor medical unei persoane surprinse sub un arbore.

​Victima, un bărbat în vârstă de 55 de ani, a fost strivită de un copac în timpul unor activități desfășurate în zonă.

Până la sosirea forțelor de intervenție, persoanele aflate la fața locului au reușit să extragă victima de sub trunchiul copacului, aceasta fiind găsită în stare de inconștiență, dar cu funcții vitale.

Totodată, la fața locului au fost alocate si 1 ambulanță SAJ cu medic si 1 elicopter SMURD”, a transmis ISU Alba, la ora 14.39.

UPDATE, ISU Alba, ora 15.20:

Persoana a fost preluată de elicopterul SMURD și va fi transportată la UPU Târgu Mureș.

UPDATE; IPJ Alba:

La data de 4 aprilie 2026, în jurul orei 14.00, polițiștii Postului de Poliție Săliștea au fost sesizați, prin SNUAU 112, cu privire la faptul că, un arbore a căzut peste un bărbat, iar acesta este în stare de inconștiență.

Din cercetările efectuate de polițiștii deplasați la fața locului, a reieșit că un bărbat, în vârstă de 66 de ani, din localitatea Pianu de Sus, în timp ce se afla în localitatea Săliștea-Deal, cu scopul de a tăia un arbore, acesta a căzut peste bărbat, provocându-i leziuni.

În urma evenimentului, bărbatul a fost transportat la spital, cu un elicopter SMURD, în vederea acordării îngrijirilor medicale.

Cercetările sunt continuate sub aspectul săvârșirii infracțiunii de vătămare corporală din culpă.

