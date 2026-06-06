Curier Județean

VIDEO | Când vor fi finalizate lucrările pentru realizarea unei noi baze sportive de la Școala Gimnazială „Mihail Kogălniceanu” Sebeș

Lucian Dărămuș

Publicat

acum 2 ore

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Când vor fi finalizate lucrările pentru realizarea unei noi baze sportive de la Școala Gimnazială „Mihail Kogălniceanu” Sebeș

Lucrările pentru realizarea unei noi baze sportive la Școala Gimnazială „Mihail Kogălniceanu” sunt în plină desfășurare.

„Termenul de finalizare pe care ni-l propunem este începutul noului an școlar”, a anunțat, sâmbătă, 6 iunie 2026, primarul municipiului Sebeș, Dorin Nistor. 

„Vom avea o bază sportivă acoperită, cu vestiare, cu tot ceea ce însemană partea de funcționare optimă.

În acest fel copiii vor fi protejați atât în sezonul rece cât și în sezonul cald.

Era nevoie de această investiție.

Sperăm ca începerea anului școlar 2026-2027 să le aducă o bucurie în plus elevilor Școlii Gimnaziale „Mihail Kogălniceanu”, a precizat edilul din Sebeș.

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