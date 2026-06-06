Curier Județean

FOTO | PREMII I pentru două eleve ale Liceului de Arte din Alba Iulia la un concurs național de interpretare a muzicii românești

Lucian Dărămuș

Publicat

acum 37 de minute

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PREMII I pentru două eleve ale Liceului de Arte din Alba Iulia la un concurs național de interpretare a muzicii românești

Două eleve ale Liceului de Arte „Regina Maria” Alba Iulia au obținut Premiul I la Concursul Național de Interpretare a Muzicii Românești „Sigismund Toduță” 2026, de la Bistrița. 

Este vorba de Alexandra Florea și Sara Bumbu, de la clasa de canto clasic a profesoarei Roxana Rusan (profesor corepetitor Lidia Pârjol).

Ediția 2026 a concursului de la Bistrița a avut loc vineri, 5 iunie 2026, la Liceul de Muzică „Tudor Jarda”.

Concursul este dedicat interpretării creației muzicale românești și reprezintă unul dintre cele mai importante evenimente de acest tip pentru elevii școlilor și liceelor de muzică din țară.

sursa: Liceul de Arte „Regina Maria” Alba Iulia / Facebook

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