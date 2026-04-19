ACCIDENT cu pagube materiale la Cugir: Un tânăr de 22 de ani, cu ,,alcool la bord”, s-a ,,înfipt” cu mașina în gardul unui imobil

Un accident rutier a avut loc în noaptea de sâmbătă spre duminică, la Cugir. Un tânăr de 22 de ani, cu alcool la bord”, s-a ,,înfipt” cu mașina în gardul unui imobil.

Potrivit IPJ Alba, în noaptea de 18/19 aprilie 2026, polițiștii din orașul Cugir au fost sesizați, prin SNUAU 112, cu privire la faptul că un autoturism ar fi intrat în gardul unui imobil de pe strada Serelor din oraș, rezultând pagube materiale.

Polițiștii s-au deplasat la fața locului și au constatat că un bărbat, în vârstă de 22 de ani, din Cugir, în timp ce conducea un autoturism, ar fi pierdut controlul asupra volanului și a intrat în gardul unui imobil, rezultând doar pagube materiale.

În urma testării acestuia, cu aparatul alcooltest, a rezultat valoarea de 0,51 mg/litru alcool pur în aerul expirat, motiv pentru care a fost condus la spital în vederea stabilirii alcoolemiei.

De asemenea, verificările au relevat faptul că tânărul nu deține permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule.

Cercetările sunt continuate.

