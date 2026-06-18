Sport

Academica Transilvania Târgu Mureș – Viitorul Sântimbru, primul duel pentru Liga 3 | Manșa tur a barajului, sâmbătă, 20 iunie, la Nazna

Dan HENEGAR

Publicat

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Academica Transilvania Târgu Mureș – Viitorul Sântimbru, primul duel pentru Liga 3 | Manșa tur a barajului, sâmbătă, 20 iunie, la Nazna, la ora 18.00

Viitorul Sântimbru, deținătoarea eventului județean și în premieră campioană în Alba, se bate pentru accederea în Liga 3 cu Academica Transilvania Târgu Mureș.

Citește și: Viitorul Sântimbru, în premieră la barajul de promovare în Liga 3! Trupa din Galtiu, spre o triplă istorică | Dueluri cu Academica Transilvania Târgu Mureș, primul meci, sâmbătă, 20 iunie, în deplasare

Manșa tur a dublei de baraj este programată sâmbătă, 20 iunie, la ora 18.00, la Nazna (comuna Sâncraiu de Mureș), iar returul la Galtiu, sâmbătă, 27 iunie, la ora 17.30.

„Suntem încrezători și pregătiți să luptăm pentru visul nostru, pentru accederea în Liga 3. Știm că întâlnim campioana județului Mureș, o echipă bună, cu un joc solid, care ca și noi, își dorește promovarea. Ne dorim ca la sfârșitul celor două jocuri să ne bucurăm de promovarea în Liga 3 împreună cu familia Hulea, Primăria Sântimbru și cu toți cei care ne-au însoțit și susținut în demersul nostru”, a declarat Adrian Bicheși, antrenorul aflat, la rându-i, pentru prima dată înaintea unor jocuri de baraj.

În ultimii 4 ani, campioanele din Alba, în ordine CSU Alba Iulia (2022), Industria Galda de Jos (2023), CIL Blaj (2024) și Hidro Mecanica Șugag (2025) au acces în eșalonul superior, un bilanț excelent al fotbalului amator din Alba. Academica Transilvania Târgu Mureș are jucători experimentați precum Vidrăsan, Cătineanu sau Piper, dar a avut emoții în privința accederii la baraj, după eșecul din etapa 24 (1-3 cu Vulturii Tg. Mureș, oponenta trupei din Galtiu în Cupa României), când Avântul Reghin s-a apropiat la două puncte (ecart păstrat până la final).

În efectul sântimbrean se regăsește secundul Dan Comșa (ce are la activ 4 baraje pentru Liga 3), plus D. Lupșan (cu Industria) și F. Budin (promovați fără joc anul trecut), Voic și Șusu (cu CIL Blaj), M. Domșa (cu CSU Alba Iulia), dar mai sunt și alte nume precum Birk (cu Performanța Ighiu, în 2015) și experimentatul portar Ovidiu Barna (47 de ani), cu Minaur Zlatna (2009), acum 17 ani!

Duelurile Alba-Mureș pentru promovarea pe a treia scenă:

*2016: Mureșul Vințu a trecut de Mureșul Luduș (1-0, 3-0);

*2019: CSM Tg. Mureș a eliminat de Sportul Petrești (6-0, 3-2);

*2021: CS Ocna Mureș a învins CS Iernut (3-0 și 5-4), baraj de menținere

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