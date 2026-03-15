A plecat la Dumnezeu inginerul Ovidiu Goleanu

Cu inimile zdrobite de durere, soția Aurica, împreună cu fiicele Anca Lucia și Fulga Iulia şi familiile lor, anunțăm trecerea la cele veşnice a ing. OVIDIU GOLEANU, un om excepțional.

Un soț și un tată care, prin bunătatea și grija lui, prin inteligența, creativitatea și înțelepciunea lui, prin frumusețe și lumină, prin puterea lui interioară ieșită din comun și, mai presus de toate, prin iubirea lui nemărginită, ne-a format, ne-a modelat, ne-a atins inimile și viețile atât de profund încât amprenta lui este veșnică.

A fost un soț, tată și bunic, un fiu și frate altruist şi loial, mereu prezent cu adevărat, mândru de familia lui, un prieten sincer și devotat, care, prin savoarea poveștilor și felul lui ludic de a fi, te cucerea iremediabil.

Viața l-a supus la multe încercări grele, la care a rezistat, după care s-a reconstruit de fiecare dată, a continuat… și va continua, prin amintiri și spiritul său mereu prezent, să ne mângâie şi să ne încălzească inimile.

Ne va fi un dor nespus de el.

Trupul neînsuflețit este în casa surorii sale iubite, de pe Bulevardul Ferdinand I, nr. 79, unde va avea loc în această seară, de la ora 19:00, slujba din cadrul priveghiului.

Slujba de înmormântare va începe luni, 16 martie, la ora 12:00, la aceeași adresă și va continua în Cimitirul Maieri din Alba Iulia.

