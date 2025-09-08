A murit un simbol al mișcării sportive din Alba, Emil Suflețel: Avea 90 de ani
A murit Emil Suflețel, un simbol al mișcării sportive din Alba
O veste tristă a răzbătut în comunitatea din Alba Iulia, luni, 8 septembrie 2025.
Citește și: FOTO| Lecție de viață cu familia Suflețel din Alba Iulia, la aproape 90 de ani de mână pe Stadion: „Cu astfel de oameni încă ne mai ține pământul”
A murit un simbol al mișcării sportive din Alba, Emil Suflețel.
Avea venerabila vârstă de 90 de ani, pe care-i împlinise în noiembrie 2024.
Înmormântarea este programată miercuri, 10 septembrie 2025.
Emil Sufleţel a fost zeci de ani o persoană foarte activă. „Pasiunea mea pentru sport a început din copilărie. De mic îmi plăcea să umblu, să cutreier împrejurimile casei părinteşti“, spunea într-un interviu.
A trăit primii ani de viață în Republica Moldova.
După terminarea facultăţii, în 1960, Emil Sufleţel a venit la Alba Iulia, unde şi-a cunoscut viitoarea soţie. A rămas definitiv aici. Nu a făcut sport de performanţă niciodată, dar în Alba Iulia a descoperit adrenalina competiţiei prin intermediul crosului.
Emil Suflețel a fost un sportiv veteran din Alba Iulia, cunoscut pentru pasiunea sa pentru alergare și pentru competițiile dedicate seniorilor. A intrat în lumea concursurilor de atletism la finalul anilor ’80, când avea peste 50 de ani, iar de atunci a acumulat peste o sută de participări la nivel local și internațional, obținând numeroase medalii.
De-a lungul carierei, s-a remarcat la Campionatele Balcanice de Atletism, unde a urcat pe podium la mai multe probe, dar și la crosuri și maratoane din țară, fiind un participant constant și premiat. În paralel cu alergarea, a practicat și alte sporturi precum schiul, înotul, tenisul de masă sau șahul, păstrând un stil de viață activ și echilibrat.
