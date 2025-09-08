A murit un simbol al mișcării sportive din Alba, Emil Suflețel: Avea 90 de ani

A murit Emil Suflețel, un simbol al mișcării sportive din Alba

O veste tristă a răzbătut în comunitatea din Alba Iulia, luni, 8 septembrie 2025.

A murit un simbol al mișcării sportive din Alba, Emil Suflețel.

Avea venerabila vârstă de 90 de ani, pe care-i împlinise în noiembrie 2024.

Înmormântarea este programată miercuri, 10 septembrie 2025.

Emil Sufleţel a fost zeci de ani o persoană foarte activă. „Pasiunea mea pentru sport a început din copilărie. De mic îmi plăcea să umblu, să cutreier împrejurimile casei părinteşti“, spunea într-un interviu.

A trăit primii ani de viață în Republica Moldova.

După terminarea facultăţii, în 1960, Emil Sufleţel a venit la Alba Iulia, unde şi-a cunoscut viitoarea soţie. A rămas definitiv aici. Nu a făcut sport de performanţă niciodată, dar în Alba Iulia a descoperit adrenalina competiţiei prin intermediul crosului.

Emil Suflețel a fost un sportiv veteran din Alba Iulia, cunoscut pentru pasiunea sa pentru alergare și pentru competițiile dedicate seniorilor. A intrat în lumea concursurilor de atletism la finalul anilor ’80, când avea peste 50 de ani, iar de atunci a acumulat peste o sută de participări la nivel local și internațional, obținând numeroase medalii.

De-a lungul carierei, s-a remarcat la Campionatele Balcanice de Atletism, unde a urcat pe podium la mai multe probe, dar și la crosuri și maratoane din țară, fiind un participant constant și premiat. În paralel cu alergarea, a practicat și alte sporturi precum schiul, înotul, tenisul de masă sau șahul, păstrând un stil de viață activ și echilibrat.

