VIDEO | A început PlantFEST Aiud 2026: Târg dedicat producătorilor de pomi fructiferi, arbuști, flori și material săditor. Ce pot descoperi participanții în Piața Cuza Vodă

A început PlantFEST Aiud 2026: Târg dedicat producătorilor de pomi fructiferi, arbuști, flori și material săditor. Ce pot descoperi participanții în Piața Cuza Vodă

PlantFEST Aiud 2026 a început astăzi, 20 martie, în Piața Cuza Vodă, unde are loc cea de-a doua ediție a târgului dedicat producătorilor de pomi fructiferi, arbuști, flori și material săditor.

Timp de trei zile, până duminică, 22 martie, centrul municipiului Aiud găzduiește evenimentul dedicat iubitorilor de plante și grădinărit. Participanții pot descoperi plante pentru grădină, livadă sau balcon, direct de la producători.

,,Aiud, oraș al artelor, vinului și de anul trecut și al trandafirilor. Vă felicit pe toți că sunteți la a doua ediție PlantFest. Suntem un oraș cunoscut la nivel de țară și internațional pentru materialul săditor. Avem astăzi peste 40 de comercianți care își prezinta produsele, atât din Aiud, cât și din afara județului”, au fost cuvintele primarului Dragoș Crișan la deschiderea PlantFest 2026.

Ce propune PlantFEST Aiud, ediția II

Timp de trei zile, centrul Aiudului se transformă într-o grădină urbană plină de culoare și parfum, unde pasionații de grădinărit, horticultură și natură vor putea descoperi plante pentru grădină, livadă sau balcon, direct de la producători.

Vrei să participi ca expozant?

Trimite un email la [email protected] sau completează formularul la Centrul de Informații pentru Cetățeni din cadrul Primăriei Aiud. Participarea este gratuită.

Deschiderea oficială a târgului va avea loc vineri, 20 martie, la ora 11:00.

Pentru informații suplimentare despre înscriere sau participare:

0725 930 003

0258 861 310

PlantFEST este mai mult decât un târg – este o invitație de a aduce mai mult verde, mai multă viață și mai multă frumusețe în comunitatea noastră.

Vă așteptăm la PlantFEST Aiud să susținem împreună producătorii locali și să descoperim lumea fascinantă a plantelor!, se arată în descrierea evenimentului.

