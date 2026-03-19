A început curățenia de primăvară la Cugir: Mobilizare a întregului oraș pentru ecologizarea mai multor zone din localitate

La Cugir a început campania de curățenie de la început de primăvară. Pentru campania de anul acesta s-a mobilizat întregul oraș, de la simplii cetățeni, la instituții publice, asociații de proprietari, școli și elevi.

Primăvara aduce nu doar un nou început pentru natură, ci și o oportunitate pentru întreaga comunitate de a se uni în jurul unui scop comun: un oraș mai curat, mai sănătos și mai responsabil.

Campania de curățenie din acest an reunește, într-un demers comun, întregul oraș la Cugir, de la instituții publice, organizații neguvernamentale, asociații de proprietari, locatari, unități de învățământ, elevi/cadre didactice și cetățeni, toți uniți de dorința sinceră de a contribui la un oraș mai curat și mai îngrijit.

,,Acest efort colectiv este mai mult decât o acțiune de ecologizare. Este un semn de respect față de comunitate, un exemplu de educație civică și o investiție în viitorul orașului nostru. Prin fiecare gest, oricât de mic, construim împreună o cultură a responsabilității și a grijii față de mediul în care trăim.

Campania de curățenie este în plină desfășurare! Vă invităm să vă alăturați acestei inițiative și să fim, împreună, parte din schimbare!”, au transmis reprezentanții administrației locale.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI