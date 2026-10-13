A început asfaltarea pe cel mai lung viaduct din România, pe Autostrada Transilvania A3: Traficul ar putea fi deschis la finalul anului 2026

Constructorul a început să toarne primul strat de asfalt pe viaductul de aproape doi kilometri, cel mai lung din România, construit pe sectorul Nădășelu–Zimbor al Autostrăzii Transilvania (A3). Autoritățile își propun ca tronsonul să fie deschis circulației până la finalul anului 2026.

Horațiu Cosma, secretar de stat în Ministerul Transporturilor, a anunțat că lucrările pe cei aproximativ 25 de kilometri executați de constructorul român au depășit un stadiu fizic de 99%. Pe celălalt contract, care include viaductele de la Mihăiești și Nădășelu, stadiul lucrărilor a trecut de 85%.

„La Mihăiești, pe viaductul de 2 kilometri, constructorul turc a început așternerea primului strat de asfalt”, a anunțat marți Horațiu Cosma, care vorbește despre cel mai lung viaduct de autostradă din România. Aici au fost finalizate turnarea plăcii de beton și montarea parapetului, iar hidroizolația este aproape gata pe una dintre căile podului. Constructorul a început așternerea asfaltului, o etapă importantă pentru finalizarea structurii.

La viaductul de la Nădășelu continuă turnarea plăcii de beton și montarea bordurilor laterale. A fost finalizată și secțiunea construită în consolă deasupra cimitirului din localitate.

În paralel, pe sectorul executat de constructorul român continuă lucrările la spațiile de servicii, înierbarea taluzurilor, montarea gardurilor de protecție și finalizarea pasajelor, scrie Mediafax.

Obiectivul Ministerului Transporturilor este deschiderea circulației pe întregul sector Nădășelu–Zimbor până la sfârșitul anului 2026.

Cei aproximativ 30 de kilometri se vor adăuga tronsonului Zimbor–Poarta Sălajului, de 12,24 kilometri, deschis circulației în august. Astfel, se va îmbunătăți conexiunea rutieră dintre zona Clujului și Sălaj.

„Vom avea astfel o legătură continuă pe autostradă de lângă Zalău până la Cluj, Oradea, Târgu Mureș, Alba Iulia și Sibiu”, adaugă Horațiu Cosma.

Secțiune Știri sub articolul principal