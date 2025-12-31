A dat cu petarde pe stradă și s-a ales cu dosar penal. Bărbatul din Alba Iulia, identificat de polițiști pe raza localității Galda de Jos
Un bărbat din Alba Iulia s-a ales cu dosar penal după ce a aruncat cu petarde pe stradă. Polițiștii l-au depistat pe raza localității Galda de Jos.
Potrivit IPJ Alba, la data de 30 decembrie 2025, polițiștii de ordine publică din cadrul Poliției Municipiului Alba Iulia au identificat, pe raza localității Galda de Jos, un bărbat, în vârstă de 37 de ani, din municipiul Alba Iulia, care ar fi folosit mai multe petarde pe care le-ar fi aruncat pe stradă.
În cauză, cercetările continuă sub aspectul săvârșirii infracțiunii de prepararea, producerea, experimentarea, deținerea, transmiterea sub orice formă, depozitarea, distrugerea, comercializarea, precum și folosirea de articole pirotehnice din categoriile F2, F3, F4, T1, T2, P1, P2, efectuate fără drept.
Vă reamintim că, din acest an, pot fi folosite doar articolele pirotehnice care nu pot răni pe nimeni. Articolele pirotehnice din categoriile P1 și T1, respectiv petardele, pocnitorile și cele de scenă, sunt interzise publicului larg. Artificiile de brad, bețișoarele bengale, pocnitorile mici pentru petreceri sau granulele scânteietoare pot fi achiziționate de publicul larg.
