A condus cu permisul SUSPENDAT pe străzile din Alba Iulia. Bărbatul de 46 de ani a fost reținut de polițiști

Un bărbat din Alba Iulia a fost reținut de polițiști pentru conducere fără permis. Acesta a fost oprit de agenții Biroului Rutier în timpul unui control rutier, iar verificările au arătat că permisul său era suspendat.

Potrivit IPJ Alba, la data de 12 noiembrie 2025, polițiștii Biroului Rutier din cadrul Poliției Municipiului Alba Iulia au luat măsura reținerii, pentru 24 de ore, față de un bărbat, în vârstă de 46 de ani, din Alba Iulia, cercetat pentru conducerea unui vehicul fără permis de conducere.

În dimineața zilei de 12 noiembrie 2025, polițiștii au oprit, pentru control, pe strada Brădișor din municipiu, autoturismul condus de bărbatul de 46 de ani.

Din verificări a reieșit că acesta are permisul de conducere suspendat.

Cercetările sunt continuate sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducerea unui vehicul fără a deține permis de conducere.

