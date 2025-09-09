9 septembrie 2025 | Eveniment dedicat Zilei Pompierilor, la Alba Iulia: ISU Alba a pregătit demonstrații și ateliere pentru întreaga familie
Eveniment dedicat Zilei Pompierilor
Marți, 9 septembrie 2025, începând cu ora 13.00, ISU Alba invită locuitorii din județ să participe la activitățile organizate cu prilejul Zilei Pompierilor din România, ce se sărbătorește pe 13 septembrie.
Evenimentul va avea loc în incinta Alba Mall din municipiul Alba Iulia.
Programul include demonstrații de prim ajutor, activități de informare preventivă, o expoziție cu tehnica de intervenție și ateliere interactive destinate copiilor.
Aceste activități sunt menite să crească gradul de conștientizare al comunității privind măsurile de siguranță și să încurajeze comportamentele preventive în fața situațiilor de urgență.
Evenimentul face parte dintr-o serie de activități desfășurate de ISU Alba în perioada 9–13 septembrie, în diverse locații din județ, pentru a marca Ziua Pompierilor din România.
Participarea este deschisă publicului larg, iar organizatorii încurajează prezența familiilor cu copii pentru a învăța prin joc despre siguranță și prevenție.
