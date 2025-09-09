Rămâi conectat

Curier Județean

9 septembrie 2025 | Eveniment dedicat Zilei Pompierilor, la Alba Iulia: ISU Alba a pregătit demonstrații și ateliere pentru întreaga familie

Buzdugan Rebecca

Publicat

acum 26 de minute

în

De

Eveniment dedicat Zilei Pompierilor

Marți, 9 septembrie 2025, începând cu ora 13.00, ISU Alba invită locuitorii din județ să participe la activitățile organizate cu prilejul Zilei Pompierilor din România, ce se sărbătorește pe 13 septembrie. 

Evenimentul va avea loc în incinta Alba Mall din municipiul Alba Iulia.

Programul include demonstrații de prim ajutor, activități de informare preventivă, o expoziție cu tehnica de intervenție și ateliere interactive destinate copiilor.

Aceste activități sunt menite să crească gradul de conștientizare al comunității privind măsurile de siguranță și să încurajeze comportamentele preventive în fața situațiilor de urgență.

Evenimentul face parte dintr-o serie de activități desfășurate de ISU Alba în perioada 9–13 septembrie, în diverse locații din județ, pentru a marca Ziua Pompierilor din România.

Participarea este deschisă publicului larg, iar organizatorii încurajează prezența familiilor cu copii pentru a învăța prin joc despre siguranță și prevenție.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe  GOOGLE ȘTIRI

Ultimele știri publicate în Ziarul Unirea

Alte articole etichetate cu:

Știri recente din categoria Curier Județean

Curier Județean

Noi țarcuri vor fi făcute în adăpostul pentru câini fără stăpâni din Alba Iulia: Investiție de peste 230.000 de lei

Ioana Oprean

Publicat

acum 2 ore

în

9 septembrie 2025

De

Noi țarcuri vor fi făcute în adăpostul pentru câini fără stăpâni din Alba Iulia Noi țarcuri urmează să fie făcute în adăpostul pentru câini fără stăpâni din Alba Iulia.  Primăria Alba Iulia a lansat, în 4 septeembrie 2025, procedura de achiziție directă a contractului de lucrări pentru extinderea capacității adăpostului public pentru câinii fără stăpâni, […]

Citește mai mult

Curier Județean

FOTO | Atelier de prim ajutor la Tărtăria: Copiii au descoperit echipamentele unei ambulanțe și au învățat cum să salveze vieți

Buzdugan Rebecca

Publicat

acum 12 ore

în

8 septembrie 2025

De

Atelier de prim ajutor la Tărtăria: Copiii au descoperit echipamentele unei ambulanțe moderne și au învățat, pas cu pas, cum să salveze vieți în situații de urgență Joi, 28 august 2025, la Căminul Cultural „Aurelia Stan” din Tărtăria a avut loc un atelierul de prim ajutor, organizat cu sprijinul Serviciului Județean de Ambulanță Alba. Evenimentul […]

Citește mai mult

Curier Județean

UPDATE FOTO: Două autoturisme implicate într-un accident pe raza localității Bucium: ISU Alba și SAJ acționează prompt

Buzdugan Rebecca

Publicat

acum 15 ore

în

8 septembrie 2025

De

Două mașini implicate într-un accident pe raza localității Bucium: intervenție rapidă a ISU Alba și SAJ Secția de pompieri Câmpeni intervine pentru asigurarea măsurilor specifice și acordarea primului ajutor medical la un accident rutier produs pe raza localității Bucium, spre Zlatna, înainte de Dealu Mare. Din informațiile preliminare, sunt implicate două autoturisme, fără persoane încarcerate. […]

Citește mai mult

Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII

Actualitate

Actualitateacum o oră

PENSII 2025 | Premierul Ilie Bolojan: „Că ne place, că nu ne place, trebuie să creștem vârsta de pensionare”

Premierul Ilie Bolojan: „Că ne place, că nu ne place, trebuie să creștem vârsta de pensionare” Premierul Ilie Bolojan a...
Actualitateacum 3 ore

PENSII 2025 | Pensiile militare nu vor fi incluse nici în pachetul 3 de măsuri fiscale

Pensiile militare nu vor fi incluse nici în pachetul 3 de măsuri fiscale Ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, a declarat că...

Știrea Zilei

judetul Alba locuri de munca judetul Alba locuri de munca
Ştirea zileiacum 51 de minute

LOCURI de MUNCĂ în județul Alba, la data de 9 septembrie 2025: 540 de posturi sunt disponibile în Alba Iulia, Aiud, Blaj, Câmpeni, Cugir, Ocna Mureș și Sebeș

LOCURI de MUNCĂ în județul Alba, la data de 9 septembrie 2025: 540 de posturi sunt disponibile Persoanele interesate să...
Ştirea zileiacum 3 ore

FOTO | ACCIDENT MORTAL: Un tânăr de 20 de ani și-a pierdut viața după ce mașina în care se afla s-a răsturnat

ACCIDENT MORTAL: Un tânăr de 20 de ani și-a pierdut viața după ce mașina în care se afla s-a răsturnat...

Curier Județean

Curier Județeanacum 26 de minute

9 septembrie 2025 | Eveniment dedicat Zilei Pompierilor, la Alba Iulia: ISU Alba a pregătit demonstrații și ateliere pentru întreaga familie

Eveniment dedicat Zilei Pompierilor Marți, 9 septembrie 2025, începând cu ora 13.00, ISU Alba invită locuitorii din județ să participe...
Curier Județeanacum 2 ore

Noi țarcuri vor fi făcute în adăpostul pentru câini fără stăpâni din Alba Iulia: Investiție de peste 230.000 de lei

Noi țarcuri vor fi făcute în adăpostul pentru câini fără stăpâni din Alba Iulia Noi țarcuri urmează să fie făcute...

Politică Administrație

Politică Administrațieacum o oră

Primăria municipiului Aiud: Anunț public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu pentru Planul de Mobilitate Urbană Durabilă

Primăria municipiului Aiud: Anunț public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu pentru Planul de Mobilitate Urbană Durabilă...
Politică Administrațieacum 14 ore

15 septembrie 2025 | Intră în funcțiune sistemul de parcări publice cu plată din Blaj: Aplicația, deja disponibilă. TARIFELE

Intră în funcțiune sistemul de parcări publice cu plată din Blaj Începând de luni, 15 septembrie 2025, va intra în...

Opinii Comentarii

Opinii - Comentariiacum 3 ore

9 septembrie: Ziua Sfintei Ana, protectoarea copiilor și a mamelor. Ce nume se sărbătoresc

9 septembrie: Ziua Sfintei Ana, protectoarea copiilor și a mamelor. Ce nume poartă sărbătoriții În cea de-a doua zi după...
Opinii - Comentariiacum 4 ore

9 septembrie: Evenimente și personalități marcante care au influențat istoria și cultura

9 septembrie: Evenimente importante și personalități marcante care au influențat istoria, cultura și societatea Ziua de 9 septembrie a adus...

Copyright © 2004 - 2025 Ziarul Unirea