9 octombrie 2026 | Sesiune de comunicări științifice „Multiculturalitate și partrimoniu istoric în Transilvania”, ediția a XVIII-a, la Lancrăm și Sebeș
9 octombrie 2026 | Sesiune de comunicări științifice „Multiculturalitate și partrimoniu istoric în Transilvania”, ediția a XVIII-a, la Lancrăm și Sebeș
Vineri, 9 octombrie 2026, începând cu ora 10.30, se va desfășura cea de-a XVIII-a ediție a Sesiunii de comunicări științifice „Multiculturalitate și patrimoniu istoric în Transilvania”. Manifestarea este organizată de Muzeul Municipal „Ioan Raica” și Centrul Cultural „Lucian Blaga” Sebeș, cu sprijinul Primăriei și al Consiliului Local al Municipiului Sebeș și în parteneriat cu Universitatea „1 Decembrie 1918″ din Alba Iulia.
Evenimentul se bucură de participarea a 43 de cercetători, muzeografi, doctoranzi și cadre didactice de la muzee și universități din țară: Universitatea „1 Decembrie 1918″ din Alba Iulia, Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu, Universitatea „Babeș-Bolyai” Cluj-Napoca, Universitatea de Vest Timișoara, Muzeul Național al Unirii Alba Iulia, Muzeul Civilizației Dacice și Romane Deva, Muzeul Castelul Corvinilor Hunedoara, Muzeul de Istorie Turda, Muzeul de Istorie și Științele Naturii Aiud, Muzeul Județean „Ștefan cel Mare” Vaslui și altele.
Lucrările celor trei secțiuni – Arheologie, Istorie și Patrimoniu – vor fi precedate de deschiderea oficială a sesiunii de comunicări, care va avea loc la Casa Memorială „Lucian Blaga” din Lancrăm. În cadrul deschiderii, va fi prezentat cel mai recent număr al anuarului științific al muzeului, Terra Sebus. Acta Musei Sabesiensis, 17, 2025, revistă de specialitate recunoscută la nivel național și internațional, prezentarea fiind susținută de conf. univ. dr. Călin Anghel.
În continuarea programului, participanții vor efectua o vizită documentară la Casa Memorială „Lucian Blaga” din Lancrăm, urmând ca de la orele 12.30 să înceapă prezentările pe secțiuni, găzduite în Aula Primăriei Municipiului Sebeș, la Centrul Cultural „Lucian Blaga” Sebeș și la Casa Memorială „Lucian Blaga” din Lancrăm.
Comunicările din acest an abordează teme de un real interes istoriografic și cultural, printre titlurile anunțate numărându-se: O reevaluare a descoperirilor neolitice timpurii din Peștera Bordul Mare de la Ohaba Ponor (jud. Hunedoara), Urme ale alimentației cotidiene în epoca dacică: fragmentele de terci carbonizat de la Șimleu Silvaniei-Observator, Spolia romane reutilizate în structurile fostei Școli Calvine din Turda, Cercetări arheologice în colonia Aurelia Apulensis – zona de nord-est – campania 2026, Muzică și incinerare în România până în 1941, O micro-istorie a relațiilor Stat-Biserică în perioada comunistă.
Emilian Birdaș și (re)înfiinţarea Episcopiei de Alba Iulia, Sala Cavalerilor. O istorie ascunsă în piatră. Noi date arheologice și documentare descoperite pe parcursul lucrărilor de restaurare de la Castelul Corvinilor, Hunedoara, De la începuturi la maturizare: muzeul din Sebeș în anii ’60 ai secolului XX, precum și Casa Memorială „Lucian Blaga” din Lancrăm: patrimoniu, expoziție și deschideri culturale. Pentru publicul interesat, programul complet al manifestării științifice poate fi accesat pe pagina de Internet a Centrului Cultural „Lucian Blaga” Sebeș, la adresa https://www.cclbsebes.ro/cercetare-stiintifica/.
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