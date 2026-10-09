9 octombrie 2026 | Polițiștii rutieri din Alba acționează cu sistemul e-SIGUR pe drumurile din județ: Sunt vizate zonele cu risc rutier
Polițiștii rutieri din Alba acționează cu sistemul e-SIGUR pe drumurile din județ: Sunt vizate zonele cu risc rutier
Polițiștii rutieri acționează astăzi, 9 octombrie 2026, cu sistemul de monitorizare a traficului e-SIGUR, pentru a depista posibile încălcări ale normelor de circulație pe drumurile publice, în zonele cu risc rutier din județul Alba.
Sistemul de monitorizare a traficului e-SIGUR folosește dispozitive radar, montate pe trepiede mobile. Acestea surprind, în timp real, vehiculele care depășesc limita legală de viteză sau care încalcă alte reguli de circulație.
Proprietarii vehiculelor vor primi un document la domiciliu și vor trebui să comunice, conform procedurilor legale, cine a condus autoturismul în momentul constatării contravenției.
Scopul implementării acestui sistem și al tuturor acțiunilor desfășurate de polițiști îl constituie prevenirea evenimentelor rutiere și protejarea tuturor participanților la traficul rutier.
Secțiune Știri sub articolul principal
Știri recente din categoria Curier Județean
Video | „Selfie-ul pe tren nu ia like-uri, ia vieți”: Acțiune a polițiștilor din Alba în zona Gării Alba Iulia pentru conștientizarea riscurilor la care se expun cei care urcă pe vagoane
„Selfie-ul pe tren nu ia like-uri, ia vieți”: Acțiune a polițiștilor din Alba în zona Gării Alba Iulia pentru conștientizarea riscurilor la care se expun cei care urcă pe vagoane În contextul campaniei naționale ,,SELFIE-UL PE TREN NU IA LIKE-URI, IA VIEȚI”, polițiștii Biroului Siguranță Școlară din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Alba, împreună cu […]
DEER – Sucursala Alba anunță întreruperile de energie electrică programate pentru intervalul 19.10-25.10.2026 și suplimentar pentru intervalul 12.10-18.10.2026
DEER – Sucursala Alba anunță întreruperile de energie electrică programate pentru intervalul 19.10-25.10.2026 și suplimentar pentru intervalul 12.10-18.10.2026 Distribuție Energie Electrică România – Sucursala Alba anunță întreruperea în alimentarea cu energie electrică. Întreruperile programate pentru intervalul 19.10-25.10.2026 Nr.crt. ADRESA INTERVAL 1 SANCEL, Localitate toate TOTAL 21/10/2026 08:00 – 21/10/2026 10:00 2 SANCEL, Localitate toate TOTAL […]
13 octombrie | Întrerupere majoră în furnizarea apei în orașul Zlatna și comuna Meteș: Care este motivul
Întrerupere majoră în furnizarea apei în orașul Zlatna și comuna Meteș: Care este motivul SC Apa CTTA SA Alba – Sucursala Alba Iulia a anunțat întreruperea furnizării apei potabile în data de 13 octombrie 2026, între orele 00.00 – 07.00, în vederea realizării lucrărilor de cuplare a noii Stații de Tratare a Apei Zlatna la […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
Preşedintele PSD, Sorin Grindeanu: ,,PSD susține refacerea unei majorități stabile alături de PNL și UDMR”
Preşedintele PSD, Sorin Grindeanu: ,,PSD susține refacerea unei majorități stabile alături de PNL și UDMR” Sorin Grindeanu, președintele PSD, a...
Ce este concediul de acomodare: Cine sunt beneficiari în 2026 și cum se calculează indemnizația lunară. Documente necesare
Ce este concediul de acomodare: Cine sunt beneficiari în 2026 și cum se calculează indemnizația lunară. Documente necesare Persoanele care...
Știrea Zilei
Incidentele antisemite, antirome și xenofobe pot fi raportate pe Platforma Stop Rasism – stoprasism.ro. Cum funcționează
Incidentele antisemite, antirome și xenofobe pot fi raportate pe Platforma Stop Rasism – stoprasism.ro. Cum funcționează Platforma Stop Rasism –...
Minunea de la Parcul Alba Iulia Nord: 10 lei/mp pentru expropriați, 100 de euro/mp prin Trifu Imobiliare pentru cei 594 mp ai primarului Pleșa, aflați în vecinătatea parcului și „ratați” în declarația de avere!
Minunea de la Parcul Alba Iulia Nord: 10 lei/mp pentru expropriați, 100 de euro/mp prin Trifu Imobiliare pentru cei 594...
Curier Județean
9 octombrie 2026 | Polițiștii rutieri din Alba acționează cu sistemul e-SIGUR pe drumurile din județ: Sunt vizate zonele cu risc rutier
Polițiștii rutieri din Alba acționează cu sistemul e-SIGUR pe drumurile din județ: Sunt vizate zonele cu risc rutier Polițiștii rutieri...
Video | „Selfie-ul pe tren nu ia like-uri, ia vieți”: Acțiune a polițiștilor din Alba în zona Gării Alba Iulia pentru conștientizarea riscurilor la care se expun cei care urcă pe vagoane
„Selfie-ul pe tren nu ia like-uri, ia vieți”: Acțiune a polițiștilor din Alba în zona Gării Alba Iulia pentru conștientizarea...
Politică Administrație
Reconstrucția clasei politice la Alba: Partidul CRED și-a ales conducerea județeană sub coordonarea Secretarului General Liviu Iane
Reconstrucția clasei politice la Alba: Partidul CRED și-a ales conducerea județeană sub coordonarea Secretarului General Liviu Iane Bastionul suveranității și...
Foto | Municipiul Sebeș, parteneriat educațional cu Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia
Municipiul Sebeș, parteneriat educațional cu Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia Marți, 29 septembrie 2026, Primăria Municipiului Sebeș a...
Opinii Comentarii
2 octombrie 2026: Dan Spătaru, „Regele aplauzelor”, ar fi împlinit astăzi 87 de ani
2 octombrie 2026: Dan Spătaru, „Regele aplauzelor”, ar fi împlinit astăzi 87 de ani Pe 2 octombrie 1939 s-a născut...
NOSTALGIA revine la Cluj-Napoca. „Balul Bobocilor” transformă BT Arena într-o uriașă petrecere Retro-Disco-Future
NOSTALGIA revine la Cluj-Napoca. „Balul Bobocilor” transformă BT Arena într-o uriașă petrecere Retro-Disco-Future, în 31 octombrie NOSTALGIA revine în această...