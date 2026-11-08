Foto | Din suflet, pentru copii: Jandarmii din Aiud au oferit articole de îmbrăcăminte unor copii din Blaj

Din suflet, pentru copii: Jandarmii din Aiud au oferit articole de îmbrăcăminte unor copii din Blaj

Jandarmii din cadrul Detașamentului 3 Aiud au oferit articole de îmbrăcăminte unor copii din municipiul Blaj, astăzi, 8 noiembrie 2026.

Cunoscând dificultățile cu care se confruntă familiile acestora, colegii noștri au dorit să le ofere un sprijin, cu speranța că hainele dăruite le vor fi de folos, a transmis I.J.J. Alba printr-un comunicat de presă.

,,Inițiativa a adus zâmbete pe chipurile celor mici și a arătat cât de mult poate însemna un ajutor oferit din suflet. Mereu alături de comunitate!”, au mai transmis jandarmii din Alba.

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