9 ianuarie 2026 | Dimineață foarte rece în Alba: Care a fost „polul frigului” în județ
Dimineață foarte rece în Alba: Care a fost „polul frigului” în județ
Dimineața de vineri, 9 ianuarie 2026, a fost foarte rece în județul Alba.
Citește și: 9-13 ianuarie 2026 | COD GALBEN de GER și VISCOL în Alba și alte zone din țară: Temperaturi scad până la minus 18 grade
În Munții Apuseni valorile termice au coborât sub -10 grade Celsius. La ora 8.00 se înregistrau, potrivit Administrației Naționale de Meteorologie, -14 grade la Roșia Montană (temperatura resimțită -17 grade), -10 grade la Câmpeni (temperatura resimțită -11 grade) și -7 grade în Alba Iulia, Sebeș și Blaj.
La Alba Iulia temperatura resimțită a fost de -9 grade, iar la Sebeș de -10 grade.
Prognozele meteo indică minime termice extrem de scăzute până la mijlocul lunii ianuarie 2026 în județul Alba.
Până în 13 ianuarie 2026 este în vigoare o informare meteo de ger care vizează întregul teritoriu al României.
Județul Alba va fi sub incidența unui Cod Galben de ger de sâmbătă, 10 ianuarie 2026, ora 20.00, până luni, 12 ianuarie 2026, ora 10.00.
foto: arhivă (cu rol ilustrativ)
