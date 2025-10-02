8 octombrie 2025 | Filmul ,,Mame tinere”, în cadrul proiectului „ESTE Filmul de Miercuri”, la Palatul Cultural din Blaj
8 octombrie 2025 | Filmul ,,Mame tinere” la Palatul Cultural din Blaj. Cel mai recent film al fraților Jean-Pierre și Luc Dardenne
Miercuri, 8 octombrie 2025, la Palatul Cultural din Blaj, de la ora 19 urmează să aibă loc proiecția filmului ,,Mame tinere”, cel mai recent film al fraților Jean-Pierre și Luc Dardenne, în cadrul proiectului ,,ESTE Filmul de Miercuri.
Filmul ,,Mame tinere” urmărește viețile a cinci adolescente – Jessica, Perla, Julie, Ariane și Naïma – care trăiesc într-o casă maternală ce le sprijină în noul lor rol de mame. Locul devine un refugiu fragil, în care se amestecă solidaritatea, frica, speranța și lupta pentru un viitor mai bun.
Premii: Premiul pentru Cel mai bun scenariu și Premiul Juriului Ecumenic, Cannes 2025.
Rating: Nerecomandat sub 16 ani.
Subt. RO
Preț bilet: 10 lei – biletele se pot achiziționa în seara proiecției, de la Palatul Cultural, în limita locurilor disponibile.
„ESTE Filmul de Miercuri @ Blaj” este un proiect organizat de Asociația ESTE FILM din Sibiu, în parteneriat cu Asociația Culturală In Ars Veritas din Blaj.
