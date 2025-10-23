8 noiembrie 2025 | Cupa Rotary la șah, la Alba Iulia: Eveniment dedicat preșcolarilor și elevilor
Cupa Rotary la șah, la Alba Iulia: Eveniment dedicat preșcolarilor și elevilor
Rotary Club Alba Iulia Civitas Solis va organiza, în 8 noiembrie 2025, a IX-a ediție a evenimentului șahist național Cupa Rotary, dedicat preșcolarilor și elevilor.
Competiția va fi găzduită de Sala de Conferințe a DGASPC ALBA (Alba Iulia, B-dul 1 Decembrie 1918, nr. 68).
Partener este Academia de Șah Mihnea Costachi.
Turneul, omologat de Federația Română de Șah, va avea două secțiuni:
– (A) pentru copiii și elevii nelegitimați. Toti participanții vor juca la un loc.
– (B) pentru copiii și elevii legitimați la F.R. Șah cu viza anuală plătită. Open sub 20 ani (născuți în anul 2005 sau mai târziu) cu acordare de premii pe categorii de vârstă.
Se vor acorda premii în bani, trofee, medalii și diplome pentru toți participanții în funcție de rezultatele obținute.
Rezultatele preșcolarilor și elevilor vor fi trimise pentru omologarea rating-ului la F.R. ȘAH pentru calculul raitingu-ului FIDE la Blitz.
Ritmul de joc: 10 minute pentru fiecare jucător.
Termen limită înscrieri: 06.11.2025
Locuri limitate, maxim 120 participanți (A+B).
Taxa de participare: 60 lei secțiunea A și 100 lei secțiunea B. Înscrierile se fac prin WhatsApp sau pe e-mail (vor fi menționate: nume, prenume, anul nașterii, clasa, orașul și secțiunea A sau B ). Taxa de participare se virează în contul:
RO21BTRLRONCRT00S2729504 ASOC ROTARY ALBA CIVITAS SOLIS
Locul este confirmat prin trimiterea dovezii achitării taxei de înscriere (OP) la adresa de email: [email protected]
Rotary Club Alba Iulia Civitas Solis
Informații suplimentare:
Mariana Filip Dragomir (pentru înscrieri)
Tel: 0740.082.593
E-mail: [email protected]
Mihnea Costachi (pentru informații)
Tel: 0755.979.832
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Sport
Liga 3, Seria 7, penultima etapă a turului: deplasări pentru 3 conjudețene, „lanterna roșie” – confruntare pe teren propriu
Liga 3, Seria 7, penultima etapă a turului: deplasări pentru 3 conjudețene, „lanterna roșie” Hidro Mecanica Șugag – confruntare pe teren propriu Dacă duelul dintre CSM Unirea Alba Iulia și Poli Timișoara, derby-ul rundei, l-am tratat într-un articol separat, în cele ce urmează prefațăm jocurile celorlalte 4 conjudețene din penultima etapă a turului Seriei 7. […]
Sâmbătă, ora 15.00, pe „Cetate”: CSM Unirea Alba Iulia – Poli Timișoara, derby-ul Seriei 7 din Liga 3!
Sâmbătă, ora 15.00, pe „Cetate”: CSM Unirea Alba Iulia – Poli Timișoara, derby-ul Seriei 7 din Liga 3! Sâmbătă, ora 15.00, pe „Cetate” este derby-ul Seriei 7 din Liga 3, între CSM Unirea Alba Iulia și Știința Poli Timișoara, primele două clasate, despărțite de 5 puncte. Citește și: CSM Unirea Alba Iulia – Știința Poli […]
Sâmbătă, ora 18.00, Volei Alba Blaj – Dinamo, în „Alba Blaj” Arena | Prilej de reabilitare pentru campioană
Sâmbătă, ora 18.00, Volei Alba Blaj – Dinamo, în „Alba Blaj” Arena, meci din Divizia A1 | Prilej de reabilitare pentru campioană Sâmbătă, în „Alba Blaj” Arena, de la ora 18.00, se dispută partida dintre Volei Alba Blaj și Dinamo, meciul vedetă al etapei secunde a Diviziei A1 la volei feminin Citește și: Campioana Volei […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
CFR Călători trece la ora de iarnă: Cum vor fi afectate trenurile sâmbătă noaptea
CFR Călători trece la ora de iarnă: Ce trebuie să știe pasagerii înainte de plecare CFR Călători anunță că, începând...
Alba Iulia, pe locul 8 în topul orașelor prospere din România în 2025. Cum se repoziționează comunitățile din țară
Alba Iulia, pe locul 8 în topul orașelor prospere din România în 2025. Cum se repoziționează comunitățile din țară O...
Știrea Zilei
VIDEO | Investiții de zeci de milioane de euro la Parcul fotovoltaic din Teiuș. Sistemul de stocare permite livrarea energiei direct în rețeaua națională
Investiții de zeci de milioane de euro la Parcul fotovoltaic din Teiuș. Sistemul de stocare permite livrarea energiei direct în...
FOTO | Balul Bobocilor 2025, la Colegiul Național “Horea, Cloșca și Crișan” din Alba Iulia: Votează-ți acum favoriții pentru Miss și Mister Unirea
Balul Bobocilor 2025, la Colegiul Național “Horea, Cloșca și Crișan” din Alba Iulia: Votează-ți acum favoriții pentru Miss și Mister...
Curier Județean
FOTO | Festivalul Toamnei 2025 la Grădinița „Licurici” din Alba Iulia: Ariciul, Veverița și Dovlecelul i-au fascinat pe copilași
Festivalul Toamnei 2025 la Grădinița „Licurici” din Alba Iulia Festivalul Toamnei 2025 la „Licurici” din Alba Iulia a reprezentat o...
23-27 octombrie 2025 | Circulație restricționată pe strada Emil Racoviță din Alba Iulia, dinspre Bulevardul Republicii: Anunțul Primăriei
Circulație restricționată pe strada Emil Racoviță din Alba Iulia, dinspre Bulevardul Republicii: Anunțul Primăriei Primăria Alba Iulia anunță locuitorii din...
Politică Administrație
Municipiul Aiud – Anunț Compartiment Agricol: Proprietarii din sectorul cadastral 136 / Gârbova de Jos trebuie să depună documentele pentru întocmirea planului parcelar
Municipiul Aiud – Anunț Compartiment Agricol În conformitate cu prevederile Legii cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996, republicată și...
Municipiul Aiud – Anunț concurs expert Direcția Arhitect-șef. Dosarele se pot depune în perioada 23 octombrie – 11 noiembrie, la sediul primăriei
Municipiul Aiud – Anunț concurs expert Direcția Arhitect-șef. Dosarele se pot depune în perioada 23 octombrie – 11 noiembrie 2025...
Opinii Comentarii
23 octombrie: Sfântul Apostol Iacob, rudenia Domnului, primul episcop al Ierusalimului/ Sfântul Macarie Romanul
23 octombrie: Sfântul Apostol Iacob, rudenia Domnului, primul episcop al Ierusalimului/ Sfântul Macarie Romanul Sfântul Apostol Iacob, rudenia Domnului, primul...
21 octombrie 1754 se inaugurau primele scoli din Blaj: Orașul va deveni centrul învățământului românesc din Transilvania
21 octombrie 1754 se inaugurau primele scoli din Blaj: Orașul va deveni centrul învățământului românesc din Transilvania Pe 21 octombrie...