8 noiembrie 2025 | Cupa Rotary la șah, la Alba Iulia: Eveniment dedicat preșcolarilor și elevilor

Cupa Rotary la șah, la Alba Iulia: Eveniment dedicat preșcolarilor și elevilor

Rotary Club Alba Iulia Civitas Solis va organiza, în 8 noiembrie 2025, a IX-a ediție a evenimentului șahist național Cupa Rotary, dedicat preșcolarilor și elevilor.

Competiția va fi găzduită de Sala de Conferințe a DGASPC ALBA (Alba Iulia, B-dul 1 Decembrie 1918, nr. 68).

Partener este Academia de Șah Mihnea Costachi.

Turneul, omologat de Federația Română de Șah, va avea două secțiuni:

– (A) pentru copiii și elevii nelegitimați. Toti participanții vor juca la un loc.

– (B) pentru copiii și elevii legitimați la F.R. Șah cu viza anuală plătită. Open sub 20 ani (născuți în anul 2005 sau mai târziu) cu acordare de premii pe categorii de vârstă.

Se vor acorda premii în bani, trofee, medalii și diplome pentru toți participanții în funcție de rezultatele obținute.

Rezultatele preșcolarilor și elevilor vor fi trimise pentru omologarea rating-ului la F.R. ȘAH pentru calculul raitingu-ului FIDE la Blitz.

Ritmul de joc: 10 minute pentru fiecare jucător.

Termen limită înscrieri: 06.11.2025

Locuri limitate, maxim 120 participanți (A+B).

Taxa de participare: 60 lei secțiunea A și 100 lei secțiunea B. Înscrierile se fac prin WhatsApp sau pe e-mail (vor fi menționate: nume, prenume, anul nașterii, clasa, orașul și secțiunea A sau B ). Taxa de participare se virează în contul:

RO21BTRLRONCRT00S2729504 ASOC ROTARY ALBA CIVITAS SOLIS

Locul este confirmat prin trimiterea dovezii achitării taxei de înscriere (OP) la adresa de email: [email protected]

Rotary Club Alba Iulia Civitas Solis

Informații suplimentare:

Mariana Filip Dragomir (pentru înscrieri)

Tel: 0740.082.593

E-mail: [email protected]

Mihnea Costachi (pentru informații)

Tel: 0755.979.832

