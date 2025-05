8 mai 2025 | „Metalitura”, ediția a treia: Elevi, studenți și profesori, într-o întâlnire culturală altfel, la Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia

8 mai 2025 | „Metalitura”, ediția a treia: Elevi, studenți și profesori, într-o întâlnire culturală altfel, la Universitatea „1 Decembrie 1918” Alba Iulia

Elevi de la Liceul de Arte „Regina Maria” Alba Iulia, Colegiul Naţional „Horea, Cloşca şi Crişan“ Alba Iulia și Colegiul Naţional „Lucian Blaga” Sebeș, în parteneriat cu Departamentul de Litere din cadrul Universității „1 Decembrie” din Alba Iulia, organizează o nouă ediție, a treia, a întâlnirilor culturale din cadrul proiectului interinstituțional „Metalitura”.

„Muzica și literatura sunt două medii care permit povestirea și exprimarea creativă, de aceea lucrează atât de eficient împreună și, uneori, pot fi interșanjabile. În timp ce literatura permite o descriere mai bogată și spune o poveste a omului mai complexă în țesătura ei, muzica, deși povestea pe care o spune are cuvinte meșteșugit puse în versuri, îi conferă narațiunii o dimensiune suplimentară, generând nemijlocit trăiri afective menite să ofere complementaritate cuvântului.

Metalul, un gen de muzică mereu controversat, are o relație atât de bogată și complexă cu literatura încât există cursuri întregi academice dedicate predării literaturii prin intermediul heavy metalului. Niciun alt tip de muzică nu are asocieri atât de strânse cu istoria literaturii și cu posibilitățile de explorare a variilor aspecte ale existenței și cunoașterii pe care aceasta din urmă le propune.

Există mult mai multe influențe ale literaturii canonice în muzica metal decât ne-am aștepta. De exemplu, trupa olandeză de metal simfonic Delain și-a găsit inspirația în Oscar Wilde; Iron Maiden a implicat imaginativ o gamă largă de surse literare de-a lungul anilor, între care Tennyson, Huxley, Golding, Eco și Chesterton; Metallica a explorat ororile războiului inspirându-se din Hemingway pentru a vorbi în „For Whom the Bell Tolls” despre Războiul Civil Spaniol. „Moby Dick”, „Leviathan”, „Divina comedie”, „Alice în Țara Minunilor” ș.a., Shakespeare, Homer, Ovidiu, Byron, Baudelaire, Poe, Blake, Marquez, Borges ș.a. sunt tot atâtea surse de inspirație pentru creația metal contemporană, încât merită nu doar ascultată, ci studiată analitic muzica unor trupe precum Black Sabbath, Canibal Corpse, Lamb of God, Liturgy, Behemoth.

Despre toate acestea și multe altele vom discuta deschis, inteligent și creativ, elevi, studenți și profesori deopotrivă, în cadrul evenimentului „Metalitura” din data de 8 mai 2025, ora 9.00, în Amfiteatrul A5 al Universității „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia”, au transmis organizatorii.

Activitățile din cadrul proiectului sunt coordonate și realizate cu sprijinul profesorilor: Prof. dr. Alice Jurcoveț – Liceul de Arte „Regina Maria” Alba Iulia; Prof. dr. Livia Dioșan – Colegiul Național „Horea, Cloșca și Crișan” Alba Iulia; Prof. dr. Alexandru Dioșan – Colegiul Naţional „Lucian Blaga” Sebeș (coordonatori proiect); Prof. Nicoleta Apostol, Prof. Celina Almășan – Liceul de Arte „Regina Maria” Alba Iulia, în parteneriat cu Prof. univ. dr. Diana Câmpan și Lect. univ. dr. Adina Botaș – Universitatea „1 Decembrie” din Alba Iulia, împreună cu studenții filologi, gazdele evenimentului.

