7 septembrie 2025 | Duel la Ovidiu cu campioana Farul pentru CSM Unirea Alba Iulia: Paradoxal, uniristele vor fi gazde
7 septembrie 2025 | Duel la Ovidiu cu campioana Farul pentru CSM Unirea Alba Iulia
Etapa a 3-a din SuperLiga Femină de fotbal va prilejui echipei CSM Unirea Alba Iulia un duel cu campioana ultimelor două sezoane, Farul Constanța.
Citește și: CSM Unirea Alba Iulia după eșecul din prima etapă a Ligii 3: O înfrângere nu ne doboară!
Partida dintre CSM Unirea Alba Iulia și Farul Constanța se va disputa duminică, 7 septembrie 2025, de la ora 11.00.
În runda a 2-a CSM Unirea Alba Iulia a fost învinsă cu 2-0 în deplasare de FK Csikszereda. Farul s-a impus cu 2-0 acasă în fața Gloriei Bistrița.
În prima etapă uniristele au câștigat cu 3-0 pe teren propriu în fața grupării Vasas Femina. Au marcat:Florentina Ancăș, Alexia Cîrjan și Nicoleta Deca.
După două etape, echipa din Alba Iulia se clasează pe locul 4, acumulând 3 puncte
Farul a început campionatul cu un egal, 1-1, acasă, cu FK Csikszereda.
foto: frf.ro
