Rămâi conectat

Sport

7 septembrie 2025 | Duel la Ovidiu cu campioana Farul pentru CSM Unirea Alba Iulia: Paradoxal, uniristele vor fi gazde

Lucian Daramus

Publicat

acum 40 de minute

în

De

7 septembrie 2025 | Duel la Ovidiu cu campioana Farul pentru CSM Unirea Alba Iulia

Etapa a 3-a din SuperLiga Femină de fotbal va prilejui echipei CSM Unirea Alba Iulia un duel cu campioana ultimelor două sezoane, Farul Constanța.

Citește și: CSM Unirea Alba Iulia după eșecul din prima etapă a Ligii 3: O înfrângere nu ne doboară!

Apulum Agraria 2025

Partida dintre CSM Unirea Alba Iulia și Farul Constanța se va disputa duminică, 7 septembrie 2025, de la ora 11.00.

Federația Română de Fotbal a modificat locul de desfășurare al acestui meci, deoarece, Farul va juca pe 10 septembrie 2025 în UEFA Women’s Europa Cup, în deplasare, cu echipa HB Køge din Danemarca!
Astfel, meciul din campionat se va disputa la Ovidiu, pe terenul 2 al Complexului Academiei Gheorghe Hagi, Unirea Alba Iulia fiind în postura de echipă gazdă.

În runda a 2-a CSM Unirea Alba Iulia a fost învinsă cu 2-0 în deplasare de FK Csikszereda. Farul s-a impus cu 2-0 acasă în fața Gloriei Bistrița.

În prima etapă uniristele au câștigat cu 3-0 pe teren propriu în fața grupării Vasas Femina. Au marcat:Florentina Ancăș, Alexia Cîrjan și Nicoleta Deca.

După două etape, echipa din Alba Iulia se clasează pe locul 4, acumulând 3 puncte

Farul a început campionatul cu un egal, 1-1, acasă, cu FK Csikszereda.

foto: frf.ro

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe  GOOGLE ȘTIRI

Ultimele știri publicate în Ziarul Unirea

Alte articole etichetate cu:

Știri recente din categoria Sport

Sport

FOTO | Clasări pe podium pentru 3 sportivi de la CS Unirea Alba Iulia la Cupa Sibiului la box 2025

Ioana Oprean

Publicat

acum 3 ore

în

4 septembrie 2025

De

Clasări pe podium pentru 3 sportivi de la CS Unirea Alba Iulia la Cupa Sibiului la box 2025 Pugiliștii de la CS Unirea Alba Iulia au obținut rezultate remarcabile la o competiție desfășurată la Sibiu în perioada 30-31 august 2025.  Citește și: FOTO | Alexandra Cazacu (CS Unirea Alba Iulia), 2 medalii la Campionatul Mondial […]

Citește mai mult

Sport

Miriam Bulgaru (CSM Unirea Alba Iulia), calificată în optimile de finală ale turneului ITF de la Viena

Lucian Daramus

Publicat

acum 4 ore

în

4 septembrie 2025

De

Miriam Bulgaru (CSM Unirea Alba Iulia), în optimile de finală ale turneului ITF de la Viena Miriam Bulgaru s-a calificat, miercuri, 3 septembrie 2025, în optimile de finală ale turneului ITF W75 de la Viena. desfășurat pe zgură.  Citește și: Miriam Bulgaru (CSM Unirea Alba Iulia) a câștigat turneul ITF de la Bistrița: Finală controlată […]

Citește mai mult

Sport

CSM Unirea Alba Iulia după eșecul din prima etapă a Ligii 3: O înfrângere nu ne doboară!

Lucian Daramus

Publicat

acum 23 de ore

în

3 septembrie 2025

De

CSM Unirea Alba Iulia după eșecul din prima etapă a Ligii 3: O înfrângere nu ne doboară! „O înfrângere nu ne doboară!”, subliniază oficialii clubului de fotbal CSM Unirea Alba Iulia după înfrângerea de pee teren propriu cu Metalurgistul Cugir din prima etapă a Ligii 3.  Citește și: Alexandru Pelici după Unirea-Cugir 1-2: „Nu avem […]

Citește mai mult

Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII

Actualitate

Actualitateacum o oră

Moarte șocantă la Maternitatea Sibiu: DSP a aplicat amenzi după decesul unei tinere de 33 de ani în urma unui avort

Moarte șocantă la Maternitatea Sibiu: O femeie de 33 de ani și-a pierdut viața în urma unui avort, iar DSP...
Actualitateacum 2 ore

Românii cumpără mai puține mașini: Scădere de aproape 9% pe piața auto în primele opt luni din 2025

Românii cumpără tot mai puține mașini: Piața auto a înregistrat o scădere de aproape 9% în primele opt luni din...

Știrea Zilei

Ştirea zileiacum 3 ore

VIDEO | Bărbat de 66 de ani din Blaj, REȚINUT de polițiști pentru violare de domiciliu și agresiune sexuală asupra unei femei în vârstă de 77 de ani

VIDEO | Un bărbat de 66 de ani din Blaj a fost REȚINUT de polițiști pentru violare de domiciliu și...
Ştirea zileiacum 18 ore

Încă 13 microbuze „de aur”, achiziționate de Consiliul Județean Alba: Cât au costat și când vor fi livrate

Încă 13 microbuze „de aur”, achiziționate de Consiliul Județean Alba: Cât au costat și când vor fi livrate Consiliul Județean...

Curier Județean

Curier Județeanacum 2 ore

FOTO | Incendiu la o autoutilitară încărcată cu deșeuri de carton, pe DN1 la ieșirea din Alba Iulia spre Sebeș

Un incendiu a izbucnit  la o autoutilitară încărcată cu deșeuri de carton, pe DN1 la ieșirea din Alba Iulia spre...
Curier Județeanacum 6 ore

FOTO | „O zi din vacanța micului creștin”: Școală de vară pentru copiii din Parohiile Greco-Catolice Secășel și Mihalț

„O zi din vacanța micului creștin”: Școală de vară pentru copiii din Parohiile Greco-Catolice Secășel și Mihalț Parohia Greco Catolică...

Politică Administrație

Politică Administrațieacum 3 ore

AUR propune ca elevii și profesorii să cânte imnul și să spună rugăciunea „Tatăl nostru” la începutul fiecărei zile de școală

AUR propune ca elevii și profesorii să cânte imnul și să spună rugăciunea „Tatăl nostru” la începutul fiecărei zile de...
Politică Administrațieacum 3 ore

VIDEO | La Teiuș, un pod rutier important pentru comunitate este deschis circulației: Primarul Mirel Hălălai promite continuarea lucrărilor

La Teiuș, un pod rutier esențial pentru comunitate este deschis circulației: Primarul Mirel Hălălai promite continuarea lucrărilor pentru asfaltare, trotuare...

Opinii Comentarii

Opinii - Comentariiacum 3 zile

Luna SEPTEMBRIE sau RĂPCIUNE, prima lună a toamnei: Anotimpul roadelor, începutul anului nou bisericesc și echinocțiul de toamnă

Luna SEPTEMBRIE sau RĂPCIUNE, prima lună a toamnei: Anotimpul roadelor, începutul anului nou bisericesc și echinocțiul de toamnă Luna septembrie,...
Opinii - Comentariiacum 3 zile

1 septembrie 1939: Germania nazistă atacă Polonia. Începe al Doilea Război Mondial

1 septembrie 1939: Germania nazistă atacă Polonia. Începe al Doilea Război Mondial Invadarea Poloniei din 1939 (numită de polonezi: Războiul...

Copyright © 2004 - 2025 Ziarul Unirea