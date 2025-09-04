7 septembrie 2025 | Duel la Ovidiu cu campioana Farul pentru CSM Unirea Alba Iulia: Paradoxal, uniristele vor fi gazde

7 septembrie 2025 | Duel la Ovidiu cu campioana Farul pentru CSM Unirea Alba Iulia

Etapa a 3-a din SuperLiga Femină de fotbal va prilejui echipei CSM Unirea Alba Iulia un duel cu campioana ultimelor două sezoane, Farul Constanța.

Partida dintre CSM Unirea Alba Iulia și Farul Constanța se va disputa duminică, 7 septembrie 2025, de la ora 11.00.

Federația Română de Fotbal a modificat locul de desfășurare al acestui meci, deoarece, Farul va juca pe 10 septembrie 2025 în UEFA Women’s Europa Cup, în deplasare, cu echipa HB Køge din Danemarca!

Astfel, meciul din campionat se va disputa la Ovidiu, pe terenul 2 al Complexului Academiei Gheorghe Hagi, Unirea Alba Iulia fiind în postura de echipă gazdă.

În runda a 2-a CSM Unirea Alba Iulia a fost învinsă cu 2-0 în deplasare de FK Csikszereda. Farul s-a impus cu 2-0 acasă în fața Gloriei Bistrița.

În prima etapă uniristele au câștigat cu 3-0 pe teren propriu în fața grupării Vasas Femina. Au marcat:Florentina Ancăș, Alexia Cîrjan și Nicoleta Deca.

După două etape, echipa din Alba Iulia se clasează pe locul 4, acumulând 3 puncte

Farul a început campionatul cu un egal, 1-1, acasă, cu FK Csikszereda.

foto: frf.ro

