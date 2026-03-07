Actualitate

7-9 martie 2026 | Risc de avalanșă de gradul 3 din 5 la peste 1.800 de metri în Munții Șureanu

Lucian Dărămuș

Publicat

acum 2 ore

Riscul de avalanșă este însemnat, de gradul 3 din 5, la peste 1.800 de metri în Munții Șureanu.

Așa rezultă din buletinul nivometeorologic pentru perioada 6 martie 2026, ora 20.00 – 9 martie 2026, ora 20.00, emis de Administrația Națională de Meteorologie.

„În partea superioară a zăpezii regăsim un strat de 30..50 cm cu rezistență încă scăzută pe anumiți versanți, ușor umezit în partea superioară. Insolația și temperaturile diurne apropiate de 0 grade în jurul altitudinii de 2000 m vor duce la umezirea suplimentară a stratului superficial și la curgeri izolate în zona 1.800-2.100 m, ce pot angrena în cazuri excepționale și unele straturi din profunzime.

În zona crestelor se întâlnesc plăci de vânt pe versanți cu orientări diferite și sunt formate cornișe de mari dimensiuni. Pe văi depozitele de zăpadă sunt consistente, depășind local 2 metri. Noaptea și dimineața la suprafața stratului
se vor forma cruste de îngheț, ce vor ceda pe parcursul zilei. Pe pantele înclinate, mai ales la supraîncărcări, se pot semnala avalanșe de dimensiuni medii și izolat mari, care să angreneze straturile de zăpadă cu rezistență relativ redusă din partea superioară, plăcile de vânt formate în zonele înalte, precum și unele straturi din profunzime”, au detaliat specialiștii ANM.

Cel mai mare strat de zăpadă măsurat la staţiile meteo montane din România este de 192 cm la Vârful Omu, 186 cm la Bâlea-Lac şi 153 cm la Ţarcu.

foto: arhivă (cu rol ilustrativ)

