7 -8 martie 2026 | Primul weekend de activități din cadrul „Alba Iulia, Capitala Tineretului din România 2026”. PROGRAMUL complet
Municipiul Alba Iulia este Capitala Tineretului din România 2026 iar începând cu weekendul 7-8 martie 2026 vor avea loc primele activități din cadrul programului.
Astfel, doritorii sunt așteptați să participe la activități precum: ,,alergare & day party”, ,,ecologizare râul Ampoi și picnic” sau ,,webinar de gândire critică”.
Citește și: 6 martie 2026 | Start oficial al programului „Alba Iulia, Capitala Tineretului din România 2026”, la Sala Unirii: Cine sunt invitații de onoare
,,Weekendul acesta dăm startul activităților!
După numărătoarea inversă și teaserele din ultimele zile, a venit momentul să ne vedem în oraș. Capitala Tineretului Alba Iulia 2026 prinde viață, iar noi am pregătit două zile pline de energie, oameni faini și activități în care să te implici.
Mai jos găsești programul pentru 7–8 martie — aruncă un ochi, vezi ce ți se potrivește și vino cu prietenii.
Anul acesta orașul se mișcă altfel”, se arată într-o postare de pe o rețea de socializare.
Reamintim că, vineri, 6 martie 2026, de la ora 18.00, la Sala Unirii, se va da oficial startul programului „Alba Iulia, Capitala Tineretului din România 2026”.
Programul complet pentru weekendul 7-8 martie:
Program 7 martie:
ALERGARE & DAY PARTY
CAROLINA RUNNING CLUB
Ora 10:00
Framm’s Until 2039
ECOLOGIZARE RAUL AMPOI & PICNIC
Cercetași
Ora 13:00
Malul râului Ampoi de la podul peste Ampoi de la Carolina Mall până la Podul de cale ferată/centura orașului.
ATELIER PRIM AJUTOR
CRUCEA ROȘIE
Ora 13:00 – 15:00
Sediu Crucea Roșie, STR. BUCUREȘTI NR 16
ATELIER DE FLORI ORIGAMI
FUNDAȚIA JUDEȚEANĂ PENTRU TINERET ALBA IULIA
Ora 14:00
Sediul FJT
TIR CU ARCUL
CSM UNIREA CLUBUL SAGITTARII
Ora 15:00
Locația urmează să fie anunțată
ATELIER DE FELICITARI 8 MARTIE
BIANCA, DARIA
Ora 15:30
Almarino Cafenea
PILATES AND COCKTAIL
THE METHOD PILATES
Ora 17:00
Zanzi Coffee Lounge
150 LEI TAXĂ DE PARTICIPARE
WEBINAR GÂNDIRE CRITICĂ
LUCIAN TUDOR PSIHOLOG
Ora 17:00 – 18:00
Framm’s Until 2039
BOARD GAMES
FUNDAȚIA JUDEȚEANĂ PENTRU TINERET ALBA IULIA
Ora 18:00 – 21:00
Sediul FJT
MASTERCLASS VINURI
SERGIU SAVU – PIVNIȚA SAVU
Ora 19:00
Somm Cheese & Wines
Program 8 martie:
YOGA, VIBES & COFFEE
PAULA
Ora 11:00
Caponiera
( Intrarea pe lângă Framm’s/Tâlnar )
PARTY LA FLORĂRIE
MUZICA: AKADELA
Ora 12:00
Garage Flowers, Str. Liviu Rebreanu nr. 12
ATELIER AUTOCUNOAȘTERE ȘI PSIHOLOGIA FERICIRII
HETEA ADRIAN
Ora 14:30
TuTu Coffee
ATELIER PENTRU MAME ȘI COPII „ÎNTRE IUBIRE ȘI MINE”
ORIGINI ȘEZĂTOARE URBANĂ
Ora 16:00
Gădinărescu
QUIZ NIGHT DESPRE FEMEI CARE AU INTRAT ÎN ISTORIE
ASOCIAȚIA SMILE
Ora 20:00
Hash Brothers
