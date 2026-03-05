7 -8 martie 2026 | Primul weekend de activități din cadrul „Alba Iulia, Capitala Tineretului din România 2026”. PROGRAMUL complet

Municipiul Alba Iulia este Capitala Tineretului din România 2026 iar începând cu weekendul 7-8 martie 2026 vor avea loc primele activități din cadrul programului.

Astfel, doritorii sunt așteptați să participe la activități precum: ,,alergare & day party”, ,,ecologizare râul Ampoi și picnic” sau ,,webinar de gândire critică”.

,,Weekendul acesta dăm startul activităților!

După numărătoarea inversă și teaserele din ultimele zile, a venit momentul să ne vedem în oraș. Capitala Tineretului Alba Iulia 2026 prinde viață, iar noi am pregătit două zile pline de energie, oameni faini și activități în care să te implici.

Mai jos găsești programul pentru 7–8 martie — aruncă un ochi, vezi ce ți se potrivește și vino cu prietenii.

Anul acesta orașul se mișcă altfel”, se arată într-o postare de pe o rețea de socializare.

Reamintim că, vineri, 6 martie 2026, de la ora 18.00, la Sala Unirii, se va da oficial startul programului „Alba Iulia, Capitala Tineretului din România 2026”.

Programul complet pentru weekendul 7-8 martie:

Program 7 martie:

ALERGARE & DAY PARTY

CAROLINA RUNNING CLUB

Ora 10:00

Framm’s Until 2039

ECOLOGIZARE RAUL AMPOI & PICNIC

Cercetași

Ora 13:00

Malul râului Ampoi de la podul peste Ampoi de la Carolina Mall până la Podul de cale ferată/centura orașului.

ATELIER PRIM AJUTOR

CRUCEA ROȘIE

Ora 13:00 – 15:00

Sediu Crucea Roșie, STR. BUCUREȘTI NR 16

ATELIER DE FLORI ORIGAMI

FUNDAȚIA JUDEȚEANĂ PENTRU TINERET ALBA IULIA

Ora 14:00

Sediul FJT

TIR CU ARCUL

CSM UNIREA CLUBUL SAGITTARII

Ora 15:00

Locația urmează să fie anunțată

ATELIER DE FELICITARI 8 MARTIE

BIANCA, DARIA

Ora 15:30

Almarino Cafenea

PILATES AND COCKTAIL

THE METHOD PILATES

Ora 17:00

Zanzi Coffee Lounge

150 LEI TAXĂ DE PARTICIPARE

WEBINAR GÂNDIRE CRITICĂ

LUCIAN TUDOR PSIHOLOG

Ora 17:00 – 18:00

Framm’s Until 2039

BOARD GAMES

FUNDAȚIA JUDEȚEANĂ PENTRU TINERET ALBA IULIA

Ora 18:00 – 21:00

Sediul FJT

MASTERCLASS VINURI

SERGIU SAVU – PIVNIȚA SAVU

Ora 19:00

Somm Cheese & Wines

Program 8 martie:

YOGA, VIBES & COFFEE

PAULA

Ora 11:00

Caponiera

( Intrarea pe lângă Framm’s/Tâlnar )

PARTY LA FLORĂRIE

MUZICA: AKADELA

Ora 12:00

Garage Flowers, Str. Liviu Rebreanu nr. 12

ATELIER AUTOCUNOAȘTERE ȘI PSIHOLOGIA FERICIRII

HETEA ADRIAN

Ora 14:30

TuTu Coffee

ATELIER PENTRU MAME ȘI COPII „ÎNTRE IUBIRE ȘI MINE”

ORIGINI ȘEZĂTOARE URBANĂ

Ora 16:00

Gădinărescu

QUIZ NIGHT DESPRE FEMEI CARE AU INTRAT ÎN ISTORIE

ASOCIAȚIA SMILE

Ora 20:00

Hash Brothers

