6 martie 2026 | Start oficial al programului „Alba Iulia, Capitala Tineretului din România 2026”, la Sala Unirii: Cine sunt invitații de onoare

Start oficial al programului „Alba Iulia, Capitala Tineretului din România 2026”, la Sala Unirii: Cine sunt invitații de onoare

Vineri, 6 martie 2026, de la ora 18.00, la Sala Unirii, se va da oficial startul programului „Alba Iulia, Capitala Tineretului din România 2026”.

Momentul festiv va avea doi invitați speciali. Este vorba de primarul municipiului Vaslui, Lucian Braniște, și de primarul municipiului Oradea, Florin Birta.

De la municipiul Vaslui, care l-a derulat în 2025, municipiul Alba Iulia a preluat șatefeta organizării programului „Capitala Tineretului din România”

Municipiul Oradea va organiza acest program în 2027.

Municipiul Alba Iulia a lansat oficial programul „Capitala Tineretului din România 2026″ în data de 10 decembrie 2025, printr-un eveniment de semnare a acordului de cooperare, desfășurat la Palatul Principilor Transilvaniei.

Proiectul câștigător propus de Alba Iulia, conceptul „#yoUthNITED”, este bazat pe ideea de a construi viitorul orașului împreună cu tinerii, văzuți drept „co-arhitecți” ai urbei, nu în absența lor.

Proiectul vizează stoparea migrației tinerilor, creșterea participării civice și organizarea de evenimente tematice (gaming, tehnologie, robotică, educație).

Lansarea a marcat constituirea structurii mixte (societate civilă și autorități locale) care va monitoriza implementarea programului.

