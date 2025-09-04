6 septembrie 2025 | Teatrul de Păpuși „Prichindel” Alba Iulia, invitat la Festivalul Stradal WonderPuck de la Cluj-Napoca

Teatrul de Păpuși „Prichindel” Alba Iulia, invitat la Festivalul Stradal WonderPuck de la Cluj-Napoca

Teatrul de Păpuși „Prichindel” este invitat la cea de-a IX-a ediție a Festivalului Stradal WonderPuck Cluj-Napoca.

Teatrul albaiulian va fi prezent în festival cu două spectacole, care se vor desfășura în data de 6 septembrie 2025, după următorul program:

*ora 11:00 – spectacolul „Cei trei purceluși”, regia Teodora Popa și Viorica Boda, pe Scena mare din Piața Unirii;

„Cei trei purceluși” – un spectacol vesel, antrenant, cu personaje simpatice, care îi invită pe copii la joc și la joacă. Și dincolo de veselie este povața: nu fii leneș și delăsător dacă vrei să te bucuri de ceva trainic, durabil și frumos.

Și cum spun și versurile:

„Cu puțină istețime

Transformăm răul în bine!

Noi trei frățiori suntem

Cântăm veseli și dansăm!

Și la teatru v-așteptăm!”

*ora 19:30 – spectacolul „Clovnii petrecăreți”, regia și interpretarea Laura și Adam Boboc, pe scena din incinta Muzeului de Artă.

„Clovnii petrecăreți” este un spectacol cu marionete cu fire, care aduce, prin personajele haioase, prin modul în care ele cântă și dansează, zâmbete și veselie.

Echipa participantă la festival:

Actorii: Viorica Boda, Irina Melnic, Teodora Popa, Mădălin Costea, Laura Boboc și Adam Boboc

Regizorul de scenă-culise Elena Madaras

Maestrul de sunet Florin Andrea

Operatorul de lumini Ovidiu Tămășan

Mașiniștii Florin Badiu și Gheorghe Hațegan

Managerul teatrului Ioana Bogățan

„Ne dorim să oferim zâmbet și bună dispoziție micilor spectatori clujeni, care să ne răsplătească, la rândul lor, cu numeroase aplauze”, a transmis Cristina Smadea, secretar literar al Teeatrului de Păpuși „Prichindel” Alba Iulia.

