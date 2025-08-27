1 septembrie 2025 | Teatrul de Păpuși „Prichindel” din Alba Iulia împlinește 73 de ani de activitate: Spectacole de teatru, povești, lecții de teatru, ateliere și expoziții
Teatrul de Păpuși „Prichindel” din Alba Iulia împlinește 73 de ani de activitate
Teatrul de Păpuși „Prichindel” sărbătorește, pe data de 1 septembrie 2025, 73 de ani de activitate cu spectacole de teatru, povești, lecții de teatru, ateliere și expoziții.
Toate pentru comunitatea în care își desfășoară activitatea, toate pentru cei mici și cei mari deopotrivă, din Alba Iulia și din județul Alba, care aleg teatrul ca mijloc de educare, de formare, de recreere.
„Pentru toți aceia ce doresc să întâlnească sau să reîntâlnească universul Prichindelului albaiulian, vă invităm în data de 1 septembrie la sediul teatrului, între orele 10:00-14:00, unde vă veți întâlni cu spațiul scenografic și cu păpușile din spectacolele de ieri și de azi ale teatrului nostru, în cadrul unei expoziții, intitulată sugestiv Lumea lui Prichindel, precum și la o întâlnire interactivă cu actorii, personajele și păpușile din povești”, a transmis secretarul literar Cristina Smadea.
„Destinul unui teatru este să formeze un public și să-l educe, să diversifice viața culturală din comunitate, să promoveze, în țara sa și în străinătate, spectacole de calitate. Împreună cu echipa mea am reușit să realizez aceste lucruri de-a lungul anilor. Dar mai sunt multe de spus cu acest teatru, căruia îi urez, la cei 73 de ani de activitate, La mulți ani! cu mulți spectatori, spectacole frumoase și proiecte fabuloase!!!!”, a declarat Ioana Bogățan, manager al Teatrului de Păpuși „Prichindel”.
„Nu a fost deloc ușor tot acest demers de a pune bazele unui teatru de păpuși, dar exista atât de multă determinare, exista atât de multă emoție și dorință, încât orice problemă putea să fie rezolvată. Primele spectacole le-au încropit cu ce aveau, dar s-au străduit în tot acest timp să învețe, să se perfecționeze și să fie cât mai aproape de profesioniști.
Nu erau subvenționați, nu erau plătiți, făceau rost de materiale cu ajutorul prietenilor și, jucând ici și colo, reușeau să obțină niște venituri pe care le investeau în următoarele spectacole. Și memoriile depuse către minister continuau, adăugând de fiecare dată noi și noi realizări cu succes la public. Acest lucru a fost determinant pentru reușita înființării Teatrului de stat de păpuși, cum avea să se intituleze oficial”, se spune, între altele, în Albumul aniversar Prichindel 70.
