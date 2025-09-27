6 copii au murit în secţia de Terapie Intensivă la Iași. Ministru: „Există indicii preliminare că protocoalele sanitare nu au fost respectate”

6 copii au murit în secţia de Terapie Intensivă la Iași

Ministrul Sănătății a precizat că există indicii preliminare că protocoalele sanitare nu au fost respectate după ce 6 copii au murit în ultima secţia de Terapie Intensivă la Iași după ce au fost infectați cu o bacterie periculoasă.

„Prima infecţie ar fi apărut în jur de 13 septembrie, însă ea a fost raportată tardiv la DSP pe 16 septembrie, când deja erau 4 cazuri”, a dezvăluit ministrul Sănătății.

Potrivit ministrului, protocoalele pentru limitarea infecţiilor nu sunt opţionale. „Ele trebuie respectate cu stricteţe — de la medic, la asistentă, la infirmieră şi până la tot personalul din sistem. Nu mai putem tolera mentalitatea «merge şi aşa». NU, nu mai merge şi aşa! Cine consideră că regulile sunt opţionale a greşit profund: nimeni nu trebuie acoperit. Lucrurile trebuie spuse pe nume”, a spus Alexandru Rogobete.

„Nouă copii, dintre care și nou-născuți, au fost expuși unui risc suplimentar față de suferința pe care o aveau deja. Șase dintre acești copii și-au pierdut viața. Cuvintele rămân sărace în fața durerii părinților – transmit, din suflet, cele mai profunde condoleanțe familiilor îndoliate. Am luat decizii clare: Corpul de control al Ministerului Sănătății și Inspecția Sanitară de Stat în Sănătate demarează un control amănunțit la Iași”, a scris ministrul Sănătății pe Facebook.

”Sunt revoltat — profund revoltat — că, în pofida investiţiilor majore făcute în spitale şi în laboratoare moderne de microbiologie, ne blocăm încă în lucruri elementare: spălatul pe mâini, aplicarea protocoalelor, responsabilitatea de zi cu zi. Este inacceptabil.

Toţi cei responsabili vor răspunde: vor fi sancţionaţi administrativ, fără excepţie. Cine nu şi-a făcut treaba — fie că este personal de la spital, de la DSP sau de la INSP — va pleca acasă”, a mai transmis Alexandru Rogobete.

„Am dispus de urgență un Corp de control comun. DSP a aplicat amenzi de 70 de mii de lei: 50 de mii de lei unității sanitare, 10 mii de lei pentru medicul epidemiolog și 10 mii de lei pentru medicul ATI. Dacă protocoalele erau respectate și cazurile ar fi fost raportate în timp util, am fi putut evita răspândirea acestor infecții”, a afirmat ministrul Sănătății.

