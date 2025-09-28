51 de ani de la inaugurarea Transfăgărășanului. Ce planuri au autoritățile pentru modernizare?

Transfăgărășanul, 51 de ani de istorie. Planuri de modernizare pentru unul dintre cele mai frumoase drumuri din lume

La 51 de ani de la inaugurare, Transfăgărășanul rămâne nu doar o șosea prin munți, ci și un adevărat simbol al ingeniozității românești. Drumul a fost finalizat în 1974, după patru ani de muncă intensă, în care s-au înregistrat și sacrificii omenești. Oficialii CNAIR îl numesc astăzi „un pisc al ingineriei românești”.

DN7C leagă Muntenia de Transilvania, străbate Munții Făgăraș și oferă priveliști care taie respirația. Cu serpentine amețitoare, altitudini de peste 2.000 de metri și peisaje unice, drumul atrage anual sute de mii de turiști din țară și din afara ei.

Construcția sa a fost o provocare uriașă, dusă la capăt de Trupele de Geniu, sub comanda unor ofițeri cunoscuți ai vremii. Lucrările au presupus terasamente uriașe, viaducte, podețe, zidării și tuneluri, schimbând pentru totdeauna geografia locului.

Cifrele spun totul: 91 de kilometri de drum, peste 800 de curbe, declivități de până la 9%, cinci tuneluri și mai bine de 500 de podețe. Din păcate, aproximativ 40 de oameni și-au pierdut viața în timpul construcției.

Cu ocazia aniversării, CNAIR a anunțat planuri de modernizare a Transfăgărășanului. Scopul este ca șoseaua să rămână deschisă mai mult timp pe an și să ofere condiții mai bune de siguranță. În prezent, traseul este închis luni bune, din cauza zăpezii și a riscului de avalanșe.

Planurile includ parcări moderne, zone panoramice pentru turiști și lucrări de consolidare, menite să facă drumul mai rezistent și mai sigur.

Directorul CNAIR, Cristian Pistol, a subliniat că Transfăgărășanul este și va rămâne un exemplu de performanță românească în inginerie, iar modernizarea sa continuă această tradiție.

Pentru România, Transfăgărășanul nu este doar o simplă șosea montană. Este un monument al muncii, al viziunii și al ambiției unei epoci, iar viitorul său poate aduce beneficii majore turismului din întreaga zonă.

