5 milioane de euro pentru lucrări complexe de reamenajare și recalibrare a pârâului Răchita în comuna Săsciori, după inundațiile devastatoare din 2019: În ce stadiu este proiectul
Administrația Bazinală de Apă Mureș a solicitat acord de mediu pentru proiectul „Amenajare pârâu Răchita în localitatea Răchita, județul Alba”.
Valoarea investiției este de peste 25 de milioane de lei (aproximativ 5 milioane de euro), cu TVA inclus.
Durata previzionată de realizare a investiției este de 12 luni.
Proiectul vizează în principal siguranța infrastructurii și prevenirea inundațiilor în zonă, incluzând următoarele componente:
*Recalibrarea albiei: Lucrări de curățare și dimensionare a cursului de apă pentru a asigura un flux optim.
*Consolidarea malurilor: Utilizarea de structuri de protecție pentru a preveni eroziunea și prăbușirea terenului în zonele locuite ale localității Răchita.
Inundații de amploare în 2019
Inundaţiile de amploare produse în zonă în iunie 2019 au fost generate de precipitaţiile însemnate cu caracter torențial (42.8 l/mp), rezultând un debit de 106 mc (probabilitate 1 la 200 de ani).
Acestea au condus la degradări puternice ale malurilor și la coborârea talvegului, fapt ce a pus în pericol stabilitatea podețelor şi a zidurilor de sprijin din beton, realizate de riverani pentru accesul la gospodării şi pentru protecția proprietăților.
Raportul de sinteză nr.1025314/13.06.2019 al Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Alba relevă faptul că pagubele produse de pârâul Răchita, sunt de ordinul milioanelor de lei, fiind afectate drumuri, rețele utilitare, anexe gospodărești, bunuri şi locuințe.
Au fost afectate:
– 100 de gospodării;
– 4 km de drum județean (DJ 704A);
– 2 poduri, 3 străzi (0,795 km);
– un teren de sport, cursul de apă erodat şi colmatat (3.35 km);
– rețeaua electrică (1.5km, 30 de stâlpi, 28 branşamente);
– reţeaua de telefonie (2 km fibră optică, 43 stâlpi);
– rețeaua de alimentare cu apă, şi gaz metan (pierderi de peste 17000 mc ijaz);
– culturi agricole
foto: arhivă (cu rol ilustrativ)
Lucrările propuse a se executa sunt amplasate în albia pârâului Răchita, în intravilanul localității Rachita, judetul Alba și sunt împărțite in trei tronsoane, cu lungimea de 540 de metri, 825 de metri și 260 de metri.
Pe tronsonul I (amonte) se vor realiza lucrări de amenajare și recalibrare a albiei minore.
Pe tronsonul II (median), având în vedere situația actuală din amplasament, respectiv podețe executate fară autorizație, garaje/construcții executate peste părăul Rachita, construcții ce încalcă zona de protecție conform Legii Apelor nr 107 (garduri executate la limita malului drept sau pe zidul administrat de Primăria Săsciori), proiectantul recomandă că procedura de achiziție pentru C+M să se realizeze după sistematizarea zonei de către Primăria Săsciori, respectiv executarea unor lucrări de traversare (maxim 3) care să asigure tranzitarea în condiții de siguranță a debitului cu probabilitatea de depășire de 1% și realizarea pe malul drept a unui drum de acces de la aceste traversări, având în vedere că aproape toate construcțiile sunt executate fără autorizație.
În cazul in care procedura de achizitie demarează înainte de sistematizarea zonei, pentru accesul la proprietățile de pe malul drept, s-a prevazut (în ambele scenarii) executarea a 36 de accese.
Se vor executa și decolmatarea albiei pe o lungime de 825 de metri, precum și ziduri noi pe ambele maluri, dar și supraînălțarea zidurilor existente.
Pe tronsonul III (aval) este prevăzută amenjarea și recalibrarea albiei minore.
