Pregătirile pentru Târgul de Crăciun din Aiud, pe ultima sută de metri – organizatorii caută ultimii expozanți

Magia sărbătorilor de iarnă începe să prindă contur la Aiud! Primăria municipiului anunță că pregătirile pentru cel mai frumos Târg de Crăciun din oraș au intrat în linie dreaptă, iar organizatorii fac un ultim apel către meșteșugari, comercianți și producători locali care doresc să participe la evenimentul de anul acesta.

Târgul promite o atmosferă de poveste, cu luminițe, muzică, produse tradiționale și delicii de sezon menite să aducă bucuria Crăciunului în inima orașului și să ofere aiudenilor și vizitatorilor o experiență autentică.

Cei interesați să închirieze o căsuță în cadrul târgului sunt invitați să trimită cererea de înscriere la adresa [email protected] până luni, 17 noiembrie, ora 8:00.

Locurile sunt limitate, iar autoritățile locale încurajează doritorii să se înscrie cât mai repede pentru a face parte din această ediție spectaculoasă a Târgului de Crăciun Aiud 2025.

