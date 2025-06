5-7 iunie 2025 | Cobuild devine Robuild: O nouă etapă pentru târgul-festival de utilaje de construcții la Ciugud, în Alba (P)

Ciugud, Alba – 31 Marie 2025: Cobuild intră într-o nouă etapă de dezvoltare și devine RoBuild, un nume cu tradiție de peste 10 ani în zona conferințelor și expozițiilor dedicate utilajelor de construcții din Romania. Această schimbare reflectă direcția ascendentă a targului și consolidarea sa ca referință pentru industrie.

RoBuild ofera o platformă extinsă de interacțiune între producători, distribuitori și specialiști, aducând în prim-plan inovațiile și tendințele care definesc viitorul construcțiilor. Evenimentul reunește lideri ai industriei, furnizori de tehnologie și experți, oferind un cadru ideal pentru schimbul de experiență, colaborare și dezvoltare a afacerilor.

Structura evenimentului include:

Zona Expo – Expozanți locali și internaționali își vor prezenta cele mai noi produse, echipamente și tehnologii dedicate industriei construcțiilor. De la utilaje de construcții până la soluții digitale și de automatizare, Zona Expo reprezintă o oglindă a progresului tehnologic și a oportunităților de dezvoltare durabilă.

Zonele Demo (2 zone Demo) – Vizitatorii vor avea ocazia să testeze utilaje și echipamente, într-un spațiu special dedicat demonstrațiilor live. Zona Demo este un spațiu interactiv unde profesioniștii pot explora noi posibilități tehnologice și se pot familiariza cu soluții pentru optimizarea operațiunilor de construcții.

Platforma de Networking – RoBuild se poziționează ca un hub de comunicare, unde liderii din industrie și specialiștii din diverse domenii se întâlnesc pentru a discuta soluții inovatoare, a împărtăși know-how și a stabili colaborări pe termen lung. Prin acest cadru de networking RoBuild își propune să sprijine atât dezvoltarea competențelor profesionale, cât și consolidarea relațiilor între companiile participante.

Zona Food & Drinks – Evenimentul este gândit ca o experiență completă, adresându-se atât profesioniștilor, echipelor, cât și familiilor. Activitățile dedicate copiilor și zona de food oferă un spațiu de relaxare și recreere, transformând RoBuild într-o experiență atractivă pentru toate vârstele.

Industrial Fairytale Fashion Show – Robuild inseamna forta, curaj, determinare! Robuild inseamna oamenii din spatele utilajelor, camioanelor si tehnologiilor, cu povestile și curajul lor de a continua si a aduce performanta intr-o piata uneori foarte provocatoare.

O prezentare de moda in zona demo a unui targ-festival de utilaje si tehnologii de constructii poate fi o idee cel putin indrazneata. Insa contrastele se pun in valoare cel mai bine reciproc! Polarizarea dintre duritatea metalului si diafanul unei tesaturi poate duce la rezultate nebanuite si surprinzatoare! Exact asta doreste Robuild: sa puna in valoare ambele directii, folosindu-se de contraste. Fashion show-ul va avea loc vineri 6 iunie la ora 17.00. Vezi detalii pe RoBuild 2025 – Festival de utilaje si tehnologii pentru constructii –

Ediția din acest an se va desfășura în perioada 5-7 iunie 2025, în Ciugud, județul Alba, oferind participanților acces la o gamă variată de echipamente, soluții tehnologice și demonstrații practice menite să sprijine eficiența și sustenabilitatea în construcții.

RoBuild își reafirmă angajamentul de a rămâne un eveniment de referință pentru sectorul construcțiilor, oferind un spațiu dinamic în care inovația și expertiza se întâlnesc.

Despre locație

Primăria Comunei Ciugud a jucat un rol important în dezvoltarea și succesul proiectului încă de la început. Colaborarea strânsă cu primăria și autoritățile din Alba a fost crucială pentru realizarea acestui eveniment de succes. Privim cu încredere spre viitor pentru dezvoltarea unui parteneriat pe termen lung, pentru continuarea și extinderea RoBuild.

Comună Ciugud este un exemplu de bune practici la nivel naţional. Atenţia întreptată către calitatea reală şi sănătatea cetăţenilor, accentul asupra educaţiei, respectul pentru seniori, reîntoarcerea la tradiţiile şi obiceiurile satului românesc, utilizarea în mod eficient şi sustenabil a tehnologiilor verzi de ultima generaţie sunt valorile şi pilonii de bază ai Ciugud-ului, reuşind să inspire şi alte zone ale ţării. RoBuild rezonează întru totul cu aceste valori fundamentale, exemplificate atât de frumos în mod practic de către ciugudeni.

Despre organizator

RoBuild este organizat de Audienţă Generală AG, publisher tradiţional care reprezintă sectorul de utilaje de construcții şi tehnologii încă din 2006. Portofoliul său include reviste de referință precum Maşini şi Utilaje pentru Construcţii (www.masinisiutilaje.ro), Trenchless România (www.trenchlessromania.ro), dar și publicația de automotive Auto Bild România (www.auto-bild.ro).

Pe lângă activitatea editorială, Audienta Generală AG este organizatorul evenimentelor de profil tradiţionale, printre care RoBuild Conference and Exhibition, cu peste 10 ediții, și Trenchless Romania Conference & Exhibition, ajuns la a 9-a ediție. Prin aceste inițiative, Audienta Generală AG sprijină dezvoltarea industriei, promovează inovația și creşterea apartenenţei la marea familie a profesioniştilor în construcţii.

Pentru mai multe detalii despre eveniment și oportunitățile de participare, vă invităm să vizitați site-ul oficial al RoBuild: www.RoBuild.ro

Pentru informații suplimentare: Maria Nae Marketing Manager

Ţel: 0724 550 830

Email: [email protected]

