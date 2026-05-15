Curier Județean

VIDEO | Bărbat din Roșia de Secaș, cercetat pentru tentativă la omor: A lovit cu un obiect ascuțit, într-o zonă vitală a toracelui, o persoană. Totul a pornit de la o ceartă

Bogdan Ilea

Publicat

acum 18 minute

în

De

Bărbat din Roșia de Secaș, cercetat pentru tentativă la omor: A lovit cu un obiect ascuțit, într-o zonă vitală a toracelui, o persoană. Totul a pornit de la o ceartă 

Un bărbat de 64 de ani, din localitatea Roșia de Secaș, a fost reținut pentru 24 de ore și este cercetat pentru tentativă la omor, după ce ar fi agresat un consătean, pe fondul unui conflict spontan.

Mai exact, acesta a lovit cu un obiect ascuțit, într-o zonă vitală a toracelui, un alt bărbat. 

Conform IPJ Alba, la data de 15 mai 2026, procurorul din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Alba a reținut, pe bază de ordonanță, pentru 24 de ore, un bărbat, în vârstă de 64 de ani, din localitatea Roșia de Secaș, cercetat pentru săvârșirea infracțiunii de tentativă la omor.

În urma probatoriului administrat și a activităților efectuate de către procurorul de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Alba și, pe bază de delegare, de polițiștii Serviciului de Investigații Criminale Alba și de cei ai Poliției Municipiului Blaj, a reieșit faptul că, în după-amiaza zilei de 14 mai 2026, pe fondul unui conflict spontan și al unor discuții purtate în contradictoriu, bărbatul, în vârstă de 64 de ani, în timp ce se afla la domiciliul său, l-ar fi lovit pe un bărbat, în vârstă de 58 de ani, din localitatea Roșia de Secaș, cu un obiect ascuțit, într-o zonă vitală a toracelui, provocându-i leziuni corporale grave.

În urma evenimentului, bărbatul, în vârstă de 58 de ani, a fost transportat la spital pentru a-i fi acordate îngrijiri medicale de specialitate.

În cursul zilei de azi, 15 mai 2026, acesta va fi prezentat Parchetului de pe lângă Tribunalul Alba pentru dispunerea măsurilor legale.

Cercetările sunt continuate sub aspectul săvârșirii infracțiunii de tentativă la omor.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe  GOOGLE ȘTIRI

Ultimele știri publicate în Ziarul Unirea

Alte articole etichetate cu:

Știri recente din categoria Curier Județean

Curier Județean

ACCIDENT rutier la Aiud: Două femei, LOVITE pe trecerea de pietoni. Șoferul a fugit de la locul faptei

Bogdan Ilea

Publicat

acum 4 minute

în

15 mai 2026

De

ACCIDENT rutier la Aiud: Două femei, LOVITE pe trecerea de pietoni. Șoferul a fugit de la locul faptei Două femei au fost lovite pe trecerea de pietoni la Aiud, atunci când un șofer nu a respectat culoarea roșie a semaforului. Acesta a plecat de la locul faptei, însă a fost prins de polițiști în scurt […]

Citește mai mult

Curier Județean

DSVSA Alba: 15 mai – Ziua Națională a Medicului Veterinar. „Profesionalism, responsabilitate și devotament”

Ioana Oprean

Publicat

acum o oră

în

15 mai 2026

De

DSVSA Alba: 15 mai – Ziua Națională a Medicului Veterinar. „Profesionalism, responsabilitate și devotament” Ziua Națională a Medicului Veterinar este sărbătorită anual în 15 mai, dată cu o profundă semnificație pentru medicina veterinară românească și pentru evoluția acestei profesii esențiale în societate. La 15 mai 1861, domnitorul Alexandru Ioan Cuza semna decretul de înființare a […]

Citește mai mult

Curier Județean

FOTO | Șofer vitezoman, prins cu 182 km/h pe Autostrada A1, sensul Sebeș – Sibiu. S-a ales cu o amendă de peste 1.800 de lei și a rămas fără carnet

Bogdan Ilea

Publicat

acum 3 ore

în

15 mai 2026

De

Șofer vitezoman, prins cu 182 km/h pe Autostrada A1, sensul Sebeș – Sibiu. S-a ales cu o amendă de peste 1.800 de lei și a rămas fără carnet Un bărbat de 37 de ani a primit o amendă de peste 1.800 de lei și a rămas fără permis pentru o perioadă de 90 de zile […]

Citește mai mult