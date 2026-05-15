VIDEO | Bărbat din Roșia de Secaș, cercetat pentru tentativă la omor: A lovit cu un obiect ascuțit, într-o zonă vitală a toracelui, o persoană. Totul a pornit de la o ceartă
Un bărbat de 64 de ani, din localitatea Roșia de Secaș, a fost reținut pentru 24 de ore și este cercetat pentru tentativă la omor, după ce ar fi agresat un consătean, pe fondul unui conflict spontan.
Mai exact, acesta a lovit cu un obiect ascuțit, într-o zonă vitală a toracelui, un alt bărbat.
Conform IPJ Alba, la data de 15 mai 2026, procurorul din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Alba a reținut, pe bază de ordonanță, pentru 24 de ore, un bărbat, în vârstă de 64 de ani, din localitatea Roșia de Secaș, cercetat pentru săvârșirea infracțiunii de tentativă la omor.
În urma probatoriului administrat și a activităților efectuate de către procurorul de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Alba și, pe bază de delegare, de polițiștii Serviciului de Investigații Criminale Alba și de cei ai Poliției Municipiului Blaj, a reieșit faptul că, în după-amiaza zilei de 14 mai 2026, pe fondul unui conflict spontan și al unor discuții purtate în contradictoriu, bărbatul, în vârstă de 64 de ani, în timp ce se afla la domiciliul său, l-ar fi lovit pe un bărbat, în vârstă de 58 de ani, din localitatea Roșia de Secaș, cu un obiect ascuțit, într-o zonă vitală a toracelui, provocându-i leziuni corporale grave.
În urma evenimentului, bărbatul, în vârstă de 58 de ani, a fost transportat la spital pentru a-i fi acordate îngrijiri medicale de specialitate.
În cursul zilei de azi, 15 mai 2026, acesta va fi prezentat Parchetului de pe lângă Tribunalul Alba pentru dispunerea măsurilor legale.
Cercetările sunt continuate sub aspectul săvârșirii infracțiunii de tentativă la omor.
